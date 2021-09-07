9 مؤتمرات في «دبي للطيران» تناقش الآفاق المستقبلية للقطاع

دبي (الاتحاد)

أعلن معرض دبي للطيران المقام خلال الفترة بين 14 و18 نوفمبر المقبل، أن نسخة هذا العام ستشهد عقد تسعة مؤتمرات تتضمن مجموعة من الجلسات التي تتناول مجالات الطيران والفضاء وتقنيات القطاع، بمشاركة مجموعة من نخبة الرواد والرؤساء والمديرين لمناقشة الآفاق والفرص المستقبلية للقطاع.

وتسلط المؤتمرات الضوء على مجموعة من المواضيع، بما في ذلك دور التقنيات الجديدة في إعادة رسم ملامح قطاع السفر الجوي والتغيرات الرئيسة في قطاع الشحن الجوي، فضلاً عن التطورات العالمية المرتبطة بالاستدامة وأنظمة القيادة الذاتية، وخدمات الفضاء الجديدة والاتصال عبر الأقمار الصناعية وغيرها الكثير.

ويستضيف مسرح ذا هب قادة إدارة الحركة الجوية العالمية والشحن للتعرّف على السبل التي اعتمدتها هذه الخدمات الحيوية لدعم القطاع خلال الأزمة الصحية العالمية، فيما سيقدم منتدى صناعة الطيران 2050 سلسلة من الجلسات المخصصة لمناقشة مجالات النمو الرئيسة في قطاع الطيران، بما فيها خدمات النقل الجوي المتطور والاستدامة والفضاء.

ويهدف مسرح تيك إكسبلور إلى استكشاف استراتيجيات الأمن السيبراني مع التقنيات الناشئة التي تساعد في انتعاش قطاع الطيران، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس وأنظمة القيادة الذاتية.

وقال كريس ريموند الرئيس التنفيذي لشؤون الاستدامة لدى بوينج: إن الإمارات أثبتت التزامها بابتكار مستقبل أكثر استدامة في القطاع، ولطالما تعاونت بوينج مع الحكومة الإماراتية لإطلاق العديد من المبادرات، بما فيها تأسيس اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة لتطوير وقود طيران مستدام.