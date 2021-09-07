«غرفة دبي» تطلق الفيديو الرابع لمبادرة «الطريق إلى إكسبو»

دبي (وام)

أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي - ضمن سلسلة فيديوهات مبادرة «الطريق إلى إكسبو 2020» التي أطلقتها لاستعراض استعدادات مجتمع الأعمال للحدث الدولي - الفيديو الرابع للسلسلة، والذي استضافت فيه شكري عيد المدير التنفيذي لدول منطقة الخليج لدى سيسكو الشرق الأوسط حيث أكد أن إكسبو 2020 دبي من شأنه أن يحقق أثراً اقتصادياً ممتداً في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال عيد إن شركة «سيسكو» ستعمل على توظيف جميع قدراتها للمساهمة في نجاح إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال دورها كشريك الشبكات الرقمية الرسمي من فئة شريك أول لإكسبو 2020 دبي.

وتستعرض سيسكو شراكتها مع إكسبو 2020 دبي من خلال مشاركتها في هذه المبادرة المبتكرة التي أطلقتها غرفة دبي لاستعراض السبل الفعالة التي سيربط «إكسبو 2020 دبي» من خلالها بين مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات والمنطقة وأنحاء العالم عبر استضافة نخبة من صُنّاع القرار وقادة مجتمعات الأعمال والشركات الكبرى. وبينما تبرز الحاجة إلى استجابة جماعية للتعامل مع أبرز التحديات العالمية الآن أكثر من أي وقت مضى سيستفيد إكسبو 2020 دبي من قدرة إكسبو الدولي على جمع الناس ومن مكانة دولة الإمارات الفريدة بوصفها مركزا عالميا جاذبا سيجمع 191 دولة وملايين الزوار في الحدث الدولي لإلهام التغيير الهادف وصنع مستقبل أكثر إشراقا لنا جميعا. وسيكون إكسبو 2020 دبي أضخم الفعاليات الدولية التي تنظّم منذ بداية الجائحة الحالية، وسيكون على مدى أشهره الستة منارة أمل بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، وفرصة غير مسبوقة للشركات على اختلاف أحجامها والمنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية من مختلف أنحاء العالم لتلتقي من أجل دعم اقتصاد عالمي أكثر تنوعاً ومرونة وإلهام بيئة أعمال نابضة بالحياة، ودفع النمو المستدام.

وقال عيد إن إكسبو 2020 دبي وعلى مدى ستة أشهر سيساهم في خلق العديد من الآثار الإيجابية على مختلف القطاعات في كامل المنطقة لسنوات مقبلة، مشيراً إلى أن البنية التحتية للحدث الدولي وحدها كفيلة بإنشاء مجتمع جديد ديناميكي، بالإضافة إلى مجموعة من الفوائد الاقتصادية ذات القيمة.