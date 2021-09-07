«سوق أبوظبي» «تتألق» وتقود أسواق الخليج للارتفاع

دبي (رويترز) - تفوق أداء سوق الأسهم في أبوظبي على نظيراتها في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء، مدفوعة بانتعاش سهم شركة اتصالات العملاقة، في حين أغلق المؤشر السعودي عند أعلى مستوياته في نحو 14 عاما.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة إلى 7718 نقطة مدعوما بقفزة 6.7 بالمئة لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات، وهو أكبر ارتفاع في جلسة واحدة لسهم الشركة في نحو ثمانية أشهر.

كانت اتصالات قد قالت في وقت سابق اليوم إنها حصلت على الموافقات المطلوبة لزيادة حد الملكية الأجنبية إلى 49 بالمئة. في غضون ذلك، قالت شركة القابضة إنها تعتزم إدراج شركة موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل نهاية العام.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس الاثنين عن طرح 7.5 بالمئة من أسهم أدنوك للحفر في طرح عام أولي بسوق أبوظبي.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1 بالمئة إلى 2909 نقاط، مدعوما بارتفاع 1.5 بالمئة لسهم إعمار مولز بعد أن حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع للاندماج مع الشركة الأم إعمار العقارية. وتراجع سهم إعمار العقارية 0.5 بالمئة.

وأغلق سهم شركة الخدمات اللوجستية أرامكس مرتفعا 0.8 بالمئة بعد أن قالت إنها فصلت أعمالها الأساسية في إطار نموذج تشغيلي جديد يهدف إلى اغتنام فرص النمو في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بعد كوفيد-19.

وتخلى المؤشر السعودي الرئيسي عن الكثير من مكاسبه المبكرة ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 11414 نقطة. وزاد سهم مصرف الراجحي 0.5 بالمئة، فيما ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، المعروفة أيضا باسم زين السعودية، 1.3 بالمئة.

قدم صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي السعودي، عرضا غير ملزم لشراء حصة 60 بالمئة في أبراج زين السعودية المدعومة من الكويت، بينما عرض مستثمران آخران شراء حصة أخرى تبلغ 20 بالمئة، مما يقيم الأبراج عند 807 ملايين دولار.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق في إكسنس إن السوق تأثرت بضعف أسعار النفط.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 71.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.26 بتوقيت جرينتش، إذ أثارت التخفيضات الحادة في أسعار عقود الخام السعودي للمشترين من آسيا مخاوف حيال تباطؤ الطلب.

وفي بورصة البحرين، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1660 نقطة، كما زاد مؤشر بورصة الكويت 0.1 بالمئة إلى 7439 نقطة. وتراجع مؤشر سوق عمان 0.3 بالمئة إلى 3960 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر القطري، حيث استقر المؤشر عند 11063 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.2 بالمئة إلى 11090 نقطة، ليوقف سلسلة جلستين من الخسائر، إذ أغلقت معظم الأسهم على ارتفاع. وزاد سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 1.3 بالمئة.

قال البنك المركزي المصري أمس الاثنين إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.672 مليار دولار في أغسطس من 40.609 مليار دولار في يوليو.





