«موديز»: إصدارات الصكوك لن تزيد لأول مرة خلال 5 سنوات

دبي (رويترز) - قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن إصدارات الصكوك العالمية ستثبت أو تنخفض قليلا في العام الجاري بعدما سجلت ارتفاعا قويا على مدار خمسة أعوام متتالية إذ قلصت أسعار النفط المرتفعة احتياجات التمويل لحكومات دول الخليج الغنية بالنفط.

وتأتي التوقعات الخاصة بالحجم على الرغم من زيادة الإصدارات في النصف الأول من العام ثلاثة بالمئة إلى 102 مليار دولار بفضل مبيعات في ماليزيا وإندونيسيا. وزاد حجم الإصدارات 22 بالمئة في جنوب شرق آسيا، ومثلت أكثر من نصف الإجمالي في النصف الأول من العام،في حين تراجعت إصدارات دول الخليج 19 بالمئة.

وقالت موديز "عوض نشاط أكبر لقطاع الشركات بشكل جزئي انخفاض إصدارات حكومات دول مجلس التعاون الخليجي".

وتوقعت موديز أن يبلغ إجمالي إصدارات الصكوك هذا العام بين 190 و200 مليار دولار من مستوى 205 مليارات دولار وهو مستوى قياسي سجلته العام الماضي إذ يقود استمرار احتياجات التمويل الضخمة في ماليزيا وإندونيسيا إلى طروحات كبيرة من تلك المنطقة.

كما يدعم الإصدارات استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن السيولة في أسواق الدين وطلب قوي من المستثمرين يفوق المعروض من الصكوك منذ فترة طويلة.

وتوقعت موديز أن تستمر سوق الصكوك على مسار نمو على المدى الطويل. وستتعزز الأحجام بتسارع إصدارات أدوات مثل الصكوك الخضراء ومعدل الانتشار المنخفض ومصدرين جدد. وشهد هذا العام باكورة إصدارات شركة أرامكو السعودية العملاقة وجزر المالديف.