ميركل: الاقتصاد الألماني صمد في مواجهة الجائحة

ميونيخ (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني صمد على نحو جيد خلال جائحة كوفيد-19 وإن التعافي واضح في قطاعات من بينها قطاع السيارات، حتى إذا كانت هناك بعض الاختناقات.

وقالت ميركل في كلمة في افتتاح معرض ميونيخ للسيارات «أعتقد أننا اجتزنا الجائحة على نحو جيد حتى الآن، سواء من حيث النواحي الصحية أو الجوانب الاقتصادية..نريد أن ينتعش الاقتصاد وينمو، أعتقد أننا يمكن أن نرى ذلك في قطاع السيارات، حتى إذا كانت بعض الاختناقات تلقي بظلالها في الوقت الحاضر».