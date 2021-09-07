«وول ستريت» تفتح مستقرة بفعل مخاوف التباطؤ الاقتصادي

نيويورك (رويترز) - استقرت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الثلاثاء، إذ طغت مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي بظلالها على آمال بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي على سياسات التيسير لفترة أطول بعد بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 4.15 نقطة، أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 35373.24 نقطة ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.05 نقطة إلى 4535.38 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 12.47 نقطة أو ما يعادل 0.08 بالمئة إلى 15375.98 نقطة.