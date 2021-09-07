«بلاتينيوم» الإماراتية تحصل على اعتماد الجودة الدولية

أبوظبي (الاتحاد) تم توقيع اتفاقية تعاون بين بلاتينيوم للمصاعد الإماراتية وSÜD TÜV الشرق الأوسط بغرض التعاون في مجال الحصول على منتجات ذات اعتمادية وكفاءة وجودة حسب المواصفات الدولية

المعتمدة بمجال المصاعد.

وقالت بلاتينيوم في بيان إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من رؤيتها بتقديم أفضل الخدمات لضمان الجودة ومعايير السالمة بالمصاعد، حيث تعتمد على SÜD TÜV من خلال الفحص كطرف ثالث وإجراء عمليات التدقيق

والتفتيش الميكانيكي والكهربائي والتدقيق على أنظمة إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة بالمصاعد.

وتركز الاتفاقية مع SÜD TÜV الشرق الأوسط بغرض التعاون في خدمات الاختبار، والتدقيق، والتفتيش على أجزاء المصاعد التي تقوم بتركيبها بلاتينيوم للمصاعد، للحصول على أفضل جودة للمصاعد وتعزيز السالمة أثناء الاستخدام النهائي، كما أنه يسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف من خلال التعاون مع جهة رائدة في الجودة والاعتمادية والسلامة، وتبادل المعلومات والخبرات.

وتجسد الاتفاقية جهود بلاتينيوم للمصاعد في مواصلة تبادل الخبرات والمعرفة المستمرة مع شركائها

المحليين والإقليميين والدوليين بما يضمن الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات بأعلى جودة وكفاءة وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة بالدولة.

والجدير بالذكر أن بلاتينيوم للمصاعد الإماراتية هي مؤسسة وطنية بإدارة مهندسين إماراتيين وكوادر مهندسين خبراء في مجال المصاعد ومقرها الرئيسي بجزيرة الريم بإمارة أبوظبي، وتقدم الحلول

الهندسية لتركيب وصيانة جميع أنواع المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، وجميع منتجاتها مسجلة ولديها شهادات اعتماد أوروبية.