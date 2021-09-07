تعاون بين «مبادلة للبترول» و«إيني» في مجالات الهيدروجين واحتجاز والكربون

أبوظبي (الاتحاد) وقعت شركة مبادلة للبترول وشركة "إيني" العالمية للطاقة مذكرة تفاهم، بهدف تحديد فرص التعاون في مبادرات تدعم تحول قطاع الطاقة، بما في ذلك مجالات الهيدروجين واحتجاز والكربون واستخدامهما وتخزينهما، بالتماشي مع أهداف الشركتين للحد من الانبعاثات. ويغطي نطاق التعاون وبحث الفرص المشتركة بين الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى مناطق أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.

وتمثل هذه الشراكة جانباً آخر من الجهود الاستباقية التي تبذلها مبادلة للبترول بما يتماشى مع نهج الشركة في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، ودورها الفعال في تحول قطاع الطاقة، إضافة إلى اتباعها استراتيجية تركز على محفظة أعمال تعتمد على الغاز الطبيعي الذي بلغ حجمه ثلثي قاعدة أصولها، و التي نجحت بتقليل مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقع الاتفاقية كل من منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، والرئيس التشغيلي للموارد الطبيعية في شركة إيني، أليساندرو بوليتي. وشهد التوقيع كل من خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

