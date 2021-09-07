«ياس» تستعد لاستقبال الزوار من دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد) كشفت جزيرة ياس عن استعدادها لاستقبال زوارها من دول مجلس التعاون الخليجي مجدداً بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات ممن تلقوا لقاح كوفيد-19. وأطلقت جزيرة ياس حملة إعلانية جديدة كجزء من ترحيبها بزوارها القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ظهر فيها صانع المحتوى فهد سال موجهاً دعوة لمحبي قضاء العطلات في دول الخليج العربي للاتحاد معاً والامتناع عن أخذ العطلات القصيرة والمملة، واستكشاف جزيرة ياس لعيش رحلة مفعمة بالمرح وقضاء عطلة لا مثيل لها في الوجهة.

وكذلك، سيحظى الزوار على خصم يبدأ من 20% عند الحجز عن طريق الموقع الرسمي لجزيرة ياس، وستطلق جزيرة ياس سلسلة من الباقات والعروض المصممة خصيصاً للزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع بدء موسم الفعاليات، أعلنت جزيرة ياس عن مجموعة من العروض الموسيقية الحية والأحداث الرياضية والفعاليات الحية التي ستقام على مدار العام، حيث سيستمتع الزوار بعروض شيقة مثل عرض ديزني على الجليد الذي يستمر حتى 11 سبتمبر 2021، وأمسية الترفيه والضحك المنتظرة مع نجم الكوميديا العالمي راسل بيترز إلى جزيرة ياس أبوظبي يوم الجمعة 17 سبتمبر، وبطولة يو إف سي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي التي تقام فعالياتها في 30 و31 أكتوبر 2021. ومن المقرر أن تستضيف الجزيرة حفلاً موسيقياً يحييه مغني البوليوود الشهير أريجيت سينغ في 19 نوفمبر المقبل، إلى جانب سلسلة من الاحتفالات، بما في ذلك ديوالي وموسم الأعياد، واحتفالات اليوم الوطني السعودي، وفعاليات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكذلك ستستضيف جزيرة ياس مرة أخرى بطولة سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 والسباق الأخير للموسم في أبوظبي في حلبة مرسى ياس في الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2021.

ومددت الجزيرة مدة الاستفادة من باقة الدخول المجاني للأطفال لتتيح لزوارها القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي وأطفالهم الفرصة للاستمتاع بمختلف الوجهات الترفيهية التي تحتضنها الجزيرة كجزء من ترحيب الوجهة بزوارها القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتتيح الباقة فرصة الإقامة واللعب مجاناً لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للباقة، وذلك حتى 30 سبتمبر 2021. كما سيتمكن الضيوف من زيارة معالمهم المفضلة في الجزيرة والتي تتضمن المدن الترفيهية الثلاث، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي مجاناً، فضلاً عن فرصة الإقامة وتناول الطعام في مجموعة متنوعة من فنادق الجزيرة دون أي تكلفة إضافية.

وبفضل الإجراءات الصحية وتدابير السلامة عالمية المستوى المتبعة في الوجهة، تقوم جزيرة ياس باستقبال الزوار من دول مجلس التعاون للاستمتاع بتجارب استثنائية ضمن بيئة آمنة وصحية. ونجحت جزيرة ياس، منذ بداية جائحة كوفيد-19، بتقديم تجارب ترفيهية استثنائية لزوارها، مع تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء زيارتهم للوجهة من خلال «برنامج ياس للصحة والسلامة»، والذي يتيح للزوار الوصول المباشر إلى فريق سفراء برنامج ياس للصحة والسلامة، والمكوّن من أفراد مدربين للإجابة على أسئلة الزوار حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في مرافق الجزيرة ومدنها الترفيهية وفنادقها.