«القابضة» تعتزم إدراج «موانئ أبوظبي» في سوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «القابضة» (ADQ)، اليوم، عن عزمها إدراج أسهم شركة موانئ أبوظبي، حيث يتوقع أن يشمل الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بيع جزء من أسهم الشركة الحالية لمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُتوقع حالياً أن يتمّ الإدراج المقترح قبل نهاية عام 2021 بحسب الأوضاع السائدة في السوق، وإمكانية الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

تبنّي الابتكار

وقال معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «موانئ أبوظبي»: «يعدّ إعلان اليوم خطوة مهمة أخرى في مسيرة موانئ أبوظبي المتواصلة، حيث نعمل على ترسيخ دورنا الرائد في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية. إنّ إمارة أبوظبي تتمتع بفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، ببيئة اقتصادية مستقرة ساهمت في نمونا المستمر وشجعتنا على تبنّي الابتكار، بحيث تمكنا من بناء شراكات عالمية المستوى مع أبرز المؤسسات الدولية».

مركز تجاري عالمي

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): تشكّل «موانئ أبوظبي» إحدى شركات محفظة «القابضة» (ADQ) منذ إنشائها عام 2018، وقد نجحت في توحيد أعمال الموانئ والمدن الصناعية والمناطق الحرة وشركات الخدمات اللوجستية والبحرية والرقمية، وحققت زيادة في الحجم والإيرادات. ونحن على ثقة بفضل فريق القيادة القوي بأنّ «موانئ أبوظبي» ستواصل التقدم لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً. ومع إدراج 14 شركة في عام 2021، يعدّ سوق أبوظبي للأوراق المالية خياراً مثالياً يتيح للمستثمرين الوصول إلى شركة رائدة في مجال النقل البحري واللوجستي تسجّل معدلات نموّ عالية بفضل مستويات سيولتها ومرونتها اللافتة.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ أبوظبي: «نلتزم بقيادة الابتكار والتطوير في القطاعات البحرية واللوجستية العالمية لدعم نمو إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ككلّ. لقد نفّذنا خلال العام الماضي استراتيجيتنا طويلة المدى التي تركز على تعزيز التجارة الدولية، من خلال محفظة متكاملة من الموانئ والمناطق الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية عالمية المستوى.

نمو الأرباح والإيرادات

سجلت موانئ أبوظبي في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 إيرادات بقيمة 3.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (24% تقريباً) مقارنة بعام 2019، على الرغم من انعكاسات كوفيد-19. وحققت نمواً في تدفقات الإيرادات الرئيسية مدعوماً بالأداء التشغيلي اللافت.

كما نمت أرباح موانئ أبوظبي قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 37% لتبلغ 1.5 مليار درهم في عام 2020 وارتفعت هوامش أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 40.7% عام 2019 إلى 45.2% عام 2020. بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة مشاريع»موانئ أبوظبي" 3.1 مليار درهم لتبلغ 24.8 مليار درهم اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.