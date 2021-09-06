عزة النعيمي تطلع على مشاريع معرض زعبيل لرواد الأعمال

عجمان (وام)

زارت الشيخة عزة النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، معرض زعبيل لرواد الأعمال، والذي يقام في نادي زعبيل للسيدات بإمارة دبي، واطلعت على مشاريع رواد الأعمال المشاركين في المعرض، موجهة لهم بعض النصائح المهمة التشجيعية التي من شأنها تمكينهم مستقبلاً.

وقالت الشيخة عزة النعيمي: «إن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة في وضع التسهيلات والبرامج التي تمكّن الشباب من المساهمة في النمو الاقتصادي، والارتقاء بمشاريع صغيرة ومتوسطة، فتح الباب اليوم أمام الكثير منهم لأن يكون له بصمة واضحة في الإنتاج المحلي، وبمشاريع منوعة ومتميزة».

وأضافت أن المشاريع الصغيرة هي بداية للمشاريع الكبيرة، وهناك الكثير من النماذج الملهمة في المعرض لرواد أعمال من الإماراتيين والإماراتيات، الذين وضعوا نصب أعينهم تطوير مشاريعهم لتصبح الأفضل على مستوى الدولة، وهناك الكثير من النماذج للمرأة الإماراتية اليوم التي تقود باسمها شركات كانت باكورة أعمالها منتجاتها البيتية أو حتى المشاريع الصغيرة.