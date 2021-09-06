«إمباور» تزود «أبتاون» بـ 3.850 طن تبريد

دبي (الاتحاد)

باشرت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، «إمباور»، تزويد ناطحة سحاب «أبتاون» في دبي بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة بمعايير دولية فائقة بطاقة تبريدية تصل إلى 3.850 طن. وتُعد ناطحة سحاب «أبتاون» التي يطورها مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، أول الأبراج الشاهقة الارتفاع في منطقة «أبتاون دبي» التي يجري تشييدها قبالة منطقة أبراج بحيرات جميرا.

وأرجعت «إمباور»، تصاعد الطلب على خدماتها، إلى تنامي وعي مطوري المشاريع العقارية بمكاسب تبريد المناطق الاقتصادية والبيئية، في توفير الطاقة وخفض تكاليف الصيانة وتكاليف رأس المال، وفعاليته في الحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة.

ويأتي تزويد المشروع بطاقة تبريد صديقة للبيئة بمعايير عالمية مستدامة متفقة ومكملة لاستراتيجية البناء الذكية والمستدامة في المشروع ذاته، حيث حرص مركز دبي للسلع المتعددة، على أن يكون البرج متوافقاً مع التصنيف الذهبي للقيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وقد تولت تصميم البرج شركة الهندسة المعمارية «أدريان سميث آند غوردون جيل آركيتكتشر».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن محطات تبريد إمباور المتطورة وشبكة نقل خدمات التبريد المنتشرة في كل أرجاء المدينة تتمتع ببنية تحتية متطورة وأنظمة تشغيل وإنتاج ذكية وجهوزية فورية لتزويد أي مشروع في دبي مهما بلغت ضخامته أو تنوعت استخداماته.