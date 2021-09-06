إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بجبل علي

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن إنجاز 92.4% من محطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي التي تنفذها في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، والذي يعد أحد الركائز الرئيسة لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.

وكانت الهيئة قد أرست عقد تنفيذ مشروع محطة التحلية، والتي ستصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 871 مليون درهم، على ائتلاف تقوده كلٌ من «أكسيونا» الإسبانية و«بلحصا بيسيكس كونستراكت».

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لمواكبة النمو المستمر الذي تشهده دبي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والمياه في الإمارة، مشيراً إلى أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المعتمد، ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام الجاري، للحفاظ على هامش الاحتياطي المحدد للطلب الذروي على المياه.

وأوضح معالي الطاير أن القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة تصل حالياً إلى 490 مليون جالون يومياً، فيما وصل الطلب الذروي على المياه 378 مليون جالون مياه محلاة يومياً، وتهدف الهيئة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي، التي تستهلك طاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل، إلى 303 ملايين جالون يومياً بحلول عام 2030، لتصل إلى 42% مقارنة بنسبة 13% من القدرة الإنتاجية الإجمالية حالياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة سترتفع عام 2030 لتصل إلى 730 مليون جالون يومياً.

ووفقاً لاستراتيجية الهيئة، فإن 100% من إنتاج دبي من المياه المحلاة عام 2030، سيأتي من مزيج من الطاقة النظيفة، الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة، الأمر الذي سيجعل دبي تتجاوز الهدف المحدد عالمياً فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة في تحلية المياه. كما أن زيادة الكفاءة التشغيلية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء ستوفر ما يقارب 13 مليار درهم حتى 2030، مع تخفيض 44 مليون طن من انبعاثات الكربون.

وأشار المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تستخدم تقنيات ذكية متطورة تسمح بالتحكم الفعال في محطات التحلية ومراقبتها بما يعزز التوافرية والاعتمادية. وللمرة الأولى، استخدمت الهيئة في المحطة (K) لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي نظام التعويم بالهواء المذاب (DAF) لمعالجة المياه وإزالة أية ملوثات.