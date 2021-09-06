أبوظبي ودبي تتصدران ارتفاع الأسواق العربية

عاطف عبدالله (أبوظبي)

تصدر كل من سوقي أبوظبي ودبي حركة الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأسواق المالية العربية، خلال شهر أغسطس الفائت، حسب تقرير لصندوق النقد العربي. وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى إعلان كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات تداول جميع الأوراق المالية، وتمديد جلسة التداول لمدة ساعة واحدة بداية من شهر أكتوبر 2021، ما أدى إلى زيادة معدلات التداول وزاد من عمق السوقين.

ووفق التقرير، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 5.01 في المائة، ليصل إلى مستوى 7684.61 نقطة في شهر أغسطس 2021. جاء ذلك على خلفية الأداء الإيجابي الذي شهدته جميع قطاعات السوق خلال الشهر، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة 17.5 في المائة، كما سجل مؤشر قطاع الطاقة ارتفاعاً بنسبة 8.7 في المائة، فيما سجلت مؤشرات كل من قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وقطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعات بنسب تراوحت بين 8.3 في المائة و7.2 في المائة.

بينما سجل مؤشري البنوك والاتصالات 3.2 في المائة و4.6 في المائة على الترتيب. وفيما يتعلق بقيمة التداولات في سوق أبوظبي، فسجلت ارتفاعاً على أساس شهري بنحو 8.04 مليار درهم في شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو، لتصل إلى 30.15 مليار درهم، مقابل نحو 22.11 مليار درهم في يوليو 2021. في السياق ذاته، ارتفع حجم التداول ليصل إلى نحو 6.51 مليار سهم بنحو 3.65 مليار سهم في نهاية شهر يوليو 2021.

على صعيد القيمة السوقية، سجلت سوق أبوظبي مكاسب بحوالي 75.5 مليار درهم لتصل إلى نحو 1.400 تريليون درهم بنهاية شهر أغسطس الفائت مقارنة بنحو 1.325 تريليون درهم في نهاية شهر يوليو 2021.

سوق دبي

وفيما يتعلق بسوق دبي المالي، نوه التقرير بارتفاع مؤشر السوق 4.96 في المائة، ليصل إلى مستوى 2902.97 نقطة في نهاية شهر أغسطس 2021، مقابل نحو 2765.71 نقطة في نهاية الشهر السابق عليه.

وقال التقرير، إن هذا الارتفاع جاء محصلة ارتفاع مؤشر قطاع النقل بنسبة 8.8 في المائة، ومؤشري قطاع الخدمات وقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسب بلغت 6.5 و6.4 في المائة على الترتيب. وعلى صعيد القيمة السوقية، حققت السوق مكاسب بلغت نحو 15.11 مليار درهم، لتصل إلى 393.6 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2021، مقارنة بنحو 378.4 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي. ورصد التقرير زيادة في قيمة التداولات بنحو 1.56 مليار درهم، لتصل إلى 3.94 مليار درهم في نهاية شهر أغسطس 2021، مقابل 2.37 مليار درهم في نهاية يوليو، وزادت حجم التداولات بنحو 1.39 مليار سهم ليصل إلى 3.23 مليار سهم في شهر أغسطس 2021، مقابل نحو 1.84 مليار سهم في نهاية يوليو 2021.