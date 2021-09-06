«إنفستكورب» تستحوذ على منصة وسائل الدفع «مير ليمتد»

أعلنت "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، الشركة الأوروبية العاملة في مجال الاستثمار بالتكنولوجيا، اليوم عن إتمام الاستحواذ على جميع الأعمال والأصول التابعة لشركة "مير ليمتد" MIR Limited، التي تدير منصة لوسائل الدفع وحلولاً للمحفظة الإلكترونية مبتكَرة وحائزة على جوائز.

تأسست "ميرليمتد" عام 2016، وهي شركة تكنولوجيا مالية سريعة النمو تضم أكثر من مليون مستخدم مسجل في 180 دولة حول العالم، بمن في ذلك عملاء في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا. وتتضمن منتجات الشركة بعضًا من أكثر تقنيات الدفع غير التلامسية ابتكارًا في العالم والتي تتكامل بسلاسة مع محفظتها الإلكترونية الشهيرة وبطاقات السحب المباشر من الرصيد المدفوعة مسبقًا والتي تحمل علامة "ماستركارد".

بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ التي أجرتها "إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز"، سيبقى المقر الرئيسي للشركة في جزيرة مان مع مكاتب أخرى في سبعة بلدان.

وقال جيورج كنوفلاش، المدير التنفيذي في إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز: "أتاحت منتجات ميرليمتد وقدرتها على الابتكار للشركة أن تكون في طليعة التطورات المستمرة في عالم وسائل الدفع. ويمثل الاستحواذ بداية شراكة مثمرة بين إنفستكورب والشركة التي نتطلع إلى جعلها الرائدة في هذا القطاع. ونحن نرى العديد من الفرص المثيرة في المستقبل".

جدير بالذكر أن شركة إنفستكورب اختطّت لنفسها، من خلال إنفستكورب تكنولوجي بارتنرز، موقعاً رائداً في السوق للاستثمار في شركات التكنولوجيا المتوسطة، وتحديداً تلك التي تركّز على قطاعات البيانات والتحليلات، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المالية، ووسائل الدفع. وتشمل استثمارات إنفستكورب في التكنولوجيا الحديثة: أوبيسنس سمارتسبيس، منصة برمجيات وحلول أجهزة الاستشعار وتحديد المواقع في الوقت الحقيقي؛ سوفتغاردن، مزود البرمجيات الخاصة بالموارد البشرية؛ أجيراس، وهي سوق إلكترونية تجمع بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المحترفين، إمبيرو، مزود لحلول سلامة الدراسة عبر الإنترنت وبرامج إدارة الشبكات والفصول الدراسية، كونتنتسيرف، مزود حلول لإدارة المعلومات الخاصة بالمنتجات، أفيرا، الشركة المتعددة الجنسيات المتخصصة في حلول الأمن السيبراني لإنترنت الأشياء.