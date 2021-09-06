عمر العلماء يفتتح أول متجر بلا صناديق دفع يعمل بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وتم افتتاح كارفور سيتي+، أول متجر ذكي خالٍ من صناديق الدفع على مستوى المنطقة، والذي اطلقته شركة ماجد الفطيم في مول الإمارات، ضمن خطة للتوسع بفروع أخرى خلال المرحلة المقبلة.

ويوفر المتجر تجربة سريعة وسلسة خالية من التواصل البشري، باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يقوم العملاء باستخدام هواتفهم الذكية للدخول إلى المتجر، بينما يتم اضافة السلع والمنتجات المختارة بشكل تلقائي إلى سلتهم الافتراضية ودفع قيمتها عند اختيارها تلقائياً من خلال تطبيق «ماف كارفور» والمغادرة من دون الحاجة للوقوف في صفوف الانتظار عند صناديق الدفع.

حضر الافتتاح آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، وهاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة.

وقال هاني ويس، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: «تم تصميم كارفور سيتي+ لتسهيل حياة العملاء باستخدام التكنولوجيا، وبهدف الحد من الاحتكاك والتواصل المباشر وتحسين وإثراء تجربة البيع بالتجزئة»، مشيراً إلى أن هذا الفرع يمثل تطوراً مهماً في مجال البيع بالتجزئة في الإمارات والمنطقة، حيث تواصل كارفور تقديم الابتكارات الكفيلة بتلبية الاحتياجات العصرية واستشراف اتجاهات التسوق المستقبلية.

ويعدّ كارفور سيتي+ الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويستخدم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتحديد آلاف المنتجات بدقة متناهية، وتحسين إدارة المخزون وتسهيل عملية التسوق للعملاء. ويحتوي متجر كارفور سيتي+ على أكثر من 1,300 سلعة، بما في ذلك الوجبات الخفيفة والمشروبات والأغذية المعلبة ووجبات الطعام الجاهزة، بالإضافة إلى المستلزمات الأساسية. ويقع المتجر الجديد قرب مدخل مول الإمارات من جسر محطة المترو، ويتيح الفرصة لأي شخص تجربة التسوّق الأكثر تطوّراً وسهولة في العالم.