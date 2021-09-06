هبوط إنتاج حقل قاشاجان النفطي في كازاخستان إلى النصف

موسكو (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز اليوم الاثنين إن إنتاج النفط من حقل قاشاجان الضخم في كازاخستان هبط إلى 209812 برميلا في اليوم هذا الشهر، منخفضا 45 بالمئة من 383397 برميلا في اليوم في أغسطس.

وأضافت المصادر أن الانخفاض سببه صيانة مقررة في الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر. وقالت المصادر إن إنتاج النفط من قاشاجان من المخطط أن يبلغ 333 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر.

ولم ترد الشركة المشغلة للحقل ووزارة الطاقة حتى الآن، على طلبات للتعقيب.

وكان الإنتاج في قاشاجان قد ارتفع في أغسطس 15 بالمئة عن يوليو مع تخفيف مجموعة أوبك+ لمنتجي الخام تخفيضات إنتاجية.