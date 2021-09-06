تقرير: 5 عوامل لتمكين الإمدادات الغذائية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «القابضة» (ADQ)، إطلاق منصّة «القابضة» (ADQ) «فورورد»، والتي تستضيف عدداً من القيادات والخبراء لمناقشة مجموعة من المواضيع الاقتصادية والاستراتيجية المهمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستكشف التقرير الافتتاحي لمنصّة «القابضة» (ADQ) «فورورد» تحت عنوان «تعزيز مستقبل الغذاء لتحقيق المرونة المستدامة»، سبل تعزيز منظومة الغذاء في الدولة لضمان الإمدادات الغذائية اللازمة للأجيال القادمة.

وحدّد التقرير خمسة عوامل رئيسية لتمكين الإمدادات الغذائية في دولة الإمارات، وهي تحفيز الإنتاج المحلي لرفع كفاءة الإنتاج الغذائي المحلي ومعالجة التحديات الهيكلية مع تحسين القدرات والتدابير التنظيمية، والاستثمار في التكنولوجيا والتي تحدّ الابتكارات التكنولوجية من تكاليف الإنتاج وتوفر موادّ غذائية عالية الجودة، فضلاً عن تشجيع الاستهلاك المحلي لشراء المنتجات المحلية لتمكين منظومة غذائية قوية، وتدويل الأمن الغذائي من خلال التعاون مع المنتجين الدوليين، وتوقيع عقود طويلة الأجل مع الشركات التجارية العالمية، قد يسهم بدعم طرق التجارة الحالية والجديدة، وأخيراً الحدّ من هدر الطعام.

ويهدف التقرير إلى توضيح مسار زيادة الإنتاج الغذائي المحلي، وخطوات ترسيخ دور الإمارات العربية المتحدة كمركز متّصل على مستوى العالم، لاستكمال استراتيجية الغذاء الوطنية على المدى البعيد.

وقال منصور الملا، رئيس مجموعة المحافظ الاستثمارية في «القابضة» (ADQ): «تحرص "القابضة" (ADQ) على الاستثمار في إنشاء وتطوير مركز مزدهر للغذاء والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم سلسلة القيمة الغذائية القوية والمتكاملة على المستوى الإقليمي في دعم التنويع الاقتصادي للدولة، وضمان الإمدادات الغذائية اللازمة للأجيال على مدى الأعوام الخمسين القادمة. كما تدرك الدولة أهمية بناء منظومة غذائية قوية، ونحن فخورون بدعم استراتيجيتها على هذا الصعيد لضمان توفير الطعام الآمن والمغذي والكافي على مدار العام».

وبدوره، قال جيل أدوتيفي، المدير التنفيذي لمحفظة الأغذية والزراعة في «القابضة» (ADQ): «يشهد قطاع الأغذية والزراعة نقطة انعطاف حاسمة، ويمرّ بتحوّلات ناجمة عن تطوّر الابتكارات ومفاهيم الاستدامة والظروف المتغيرة. وانطلاقاً من إدراكنا أن تحقيق المرونة الغذائية يتطلب مستويات أعلى من التعاون والتواصل بين الجهات الفاعلة الرئيسية، عقدنا في الآونة الأخيرة اجتماعات مثمرة مع قيادات وخبراء في قطاع الأغذية والزراعة. وفي هذا التقرير، تنسجم المعطيات المُقدمة مع استراتيجية "القابضة" (ADQ) الهادفة إلى تطوير محفظة مزدهرة في قطاع الأغذية والزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

تدعم «القابضة» (ADQ) ومحفظة شركاتها استراتيجية الغذاء الوطنية، وتلتزم بتعزيز سلسلة القيمة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى إنشاء شركة «سلال» قبل عام، كشفت «القابضة» (ADQ) عن خططها لإطلاق أول مجمّع تكنولوجيا زراعية في دولة الإمارات لتسريع إنتاج وتوزيع الأغذية القائمين على الابتكار المستدام. ويهدف هذا المشروع البارز إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لزراعة المنتجات الطازجة في المنطقة، ويُتوقع أن ينتج سنوياً 39 ألف طن من الفاكهة والخضار الطازجة المزروعة محلياً.