زخم في فعاليات «دبي التجاري» حتى ديسمبر

دبي (الاتحاد) يدشن مركز دبي التجاري العالمي بداية من الأسبوع المقبل موسم المعارض والمؤتمرات لعام 2021 - 2022، باستضافة 40 فعالية حتى نهاية العام الجاري، بنمو نسبته 40% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفاد بيان صادر عن المركز استعداده لاستضافة موسم حافل بالفعاليات العالمية والإقليمية بعد نجاحه في وضع معايير عالمية جديدة لهذا القطاع في عام 2020 من خلال استضافته لسلسلة من الأحداث المتخصصة التي جمعت بين الحضور الفعلي والافتراضي. و يضم موسم الفعاليات الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي قائمة واسعة من الفعاليات الجديدة ذات الحضور الفعلي والتي تغطي قطاعات متنوعة، مثل البناء والطاقة والتكنولوجيا والجمال والأغذية والرعاية الصحية والبيئة والسيارات، على غرار أسبوع جيتكس للتقنية وجيتكس ومعرض الخمسة الكبار ومعرض جلفود للتصنيع ومعرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية الخاصة والتراخيص في الشرق الأوسط. وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «يعزز مركز دبي التجاري العالمي موقعه في ريادة استئناف تنظيم الفعاليات العالمية الضخمة بأمان، بعد التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض خلال العام الماضي. ويعد نجاحنا خلال العام الماضي دليلاً على ما يحظى به المركز من مرونة وخبرة، فضلاً عن التزامنا طويل الأمد تجاه تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة في هذا القطاع. نتطلع بشغف للموسم المقبل الذي سيستعرض أفضل ما يزخر به قطاع الأعمال والتجارة أمام العالم من دبي». وينطلق موسم المعارض في مركز دبي التجاري العالمي مع معرض الخمسة الكبار، والذي يعقد بين 12 و15 سبتمبر، ويتيح المعرض الحضور المباشر، إلى جانب تسع فعاليات متخصصة تُغطي جميع مجالات البناء من مرحلة التصورات الأولية إلى استكمال المشاريع وما يليه من مراحل. وتضم القائمة كذلك معرض ومؤتمر غازتك 2021 والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، حيث تُركز الفعاليتان، اللتان تعقدان من 21 إلى 23 سبتمبر، على مجالات الطاقة والبيئة في المنطقة. وينطلق غازتك 2021، في دبي للمرة الأولى، فيما يعود معرض ومؤتمر سيملس الشرق الأوسط الذي يمتد على مدار يومين بين 29 - 30 سبتمبر، بنسخة أفضل وأضخم هذا العام مع جدول أعمال يشمل ما يزيد على 300 مُتحدثاً. وتشمل القائمة معرض عالم الجمال الشرق الأوسط، الذي يقام بنسخته الـ 25 في الفترة بين 5 و7 أكتوبر، ويستضيف المعرض جهات عارضة من 54 دولة، إلى جانب 17 جناح وطني متخصص، ليكون أول فعاليات عالم الجمال العالمية خلال العام الجاري.