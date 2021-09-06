أسعار النفط تتحول للارتفاع

سنغافورة (رويترز) - تحولت أسعار النفط إلى الارتفاع، بعدما نزلت خلال اليوم الاثنين نحو واحد بالمئة، وسط وفرة الإمدادات في الأسواق العالمية، ومخاوف حيال توقعات الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 98 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 71.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 06.13 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 68.34 دولار للبرميل منخفضا 95 سنتا ما يعادل 1.4 بالمئة.

وأبلغت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو العملاء في بيان أمس الأحد أنها ستخفض سعر البيع الرسمي في أكتوبر لجميع الخامات التي تُباع في آسيا، وهي أكبر منطقة تصدر إليها، بواقع دولار واحد للبرميل على الأقل. وتجاوز الخفض التوقعات بحسب استطلاع اجرته رويترز بين شركات التكرير في آسيا.

وإمدادات النفط العالمية آخذة في الزيادة، إذ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يرفعون الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.

ويأتي تراجع أسعار العقود الآجلة للجام بعد هبوط يوم الجمعة إثر بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت دون المتوقع وتشير لتفاوت التعافي الاقتصادي ما قد يعني تباطؤ الطلب على الوقود مع تصاعد الإصابات بكوفيد-19.

وحدت من الخسائر مخاوف بشأن استمرار ضعف الإمدادات الأميركية في أعقاب الاعصار أيدا.