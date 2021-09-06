«دبي كوميرسيتي» مقراً إقليمياً لـ«بيج لويالتي»

دبي (الاتحاد) أعلنت «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، افتتاح «بيج لويالتي»، الشركة التركية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، لمقرها الإقليمي الجديد في المنطقة الحرة، في خطوة تدعم مساعي الشركة الرامية لتقديم باقة واسعة من الخدمات للشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة لمساعدتها على الازدهار والوصول إلى الأسواق العالمية.وانطلاقاً من عملياتها في دبي كوميرسيتي، تجمع بيج لويالتي مجموعة متنوعة من العلامات التركية لتضعها في متناول المستهلكين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب المساعدة على بيعهم مجموعة متنوعة من الأسواق عن طريق منصة توزيع التجارة الإلكترونية التابعة لها. وقال ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي كوميرسيتي: «يُسهم نقل العلامات التجارية البارزة في قطاع التجارة الإلكترونية، مثل بيج لويالتي، لمقرها إلى دبي كوميرسيتي في تعزيز مكانتنا على مستوى المنطقة، إذ تُعتبر الشركة إضافة قيّمة إلى محفظة الشركات التي تتخذ من دبي كوميرسيتي مقراً لها، حيث نتعاون للإسهام في نمو سوق التجارة الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة». وتابع فورستر: «تُمثل مرافق دبي كوميرسيتي وخدماتها عالمية المستوى حافزاً كبيراً يجذب أبرز الجهات في سوق التجارة الإلكترونية ويُساعدهم على تأسيس حضورهم في المنطقة. وبفضل ما توفره من خيارات تأسيس الشركات والتسهيلات والإجراءات الجمركية المبسطة والباقة المتنوعة من الخدمات الأخرى، تضمن (دبي كوميرسيتي) تزويد متعامليها بالمنظومة المثالية لتوسيع أعمالهم والازدهار». ومن جانبه، قال أنيس كارسلي أوغلو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيج لويالتي: «نرى في نموذج (دبي كوميرسيتي) القائم على مفهوم تأسيس مركز عابر للحدود للتجارة الإلكترونية واحداً من أبرز المبادرات التي شهدتها المنطقة، لذلك سنستثمر عملياتنا في دبي كوميرسيتي لطرح منتجاتنا في المنطقة بشكل أسهل وأكثر مرونة. وتنطوي الخطوة على تقديم باقة واسعة من المنتجات إلى جانب الحد من التكاليف بما يدعم سوق التجارة الإلكترونية بشكل عام».