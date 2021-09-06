«الأوراق المالية» تقر اندماج «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»

دبي (الاتحاد) أعلنت «إعمار العقارية»، و«إعمار مولز»، اليوم أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين الشركتين.

ووفقاً لما تمّ الإعلان عنه في 2 مارس 2021، فإن الاندماج المقترح يحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة إعمار العقارية وإعمار مولز (ويمثّلها أعضاء مجلس إدارتها المستقلّين) وهو ما من شأنه أن يعزّز مكانة إعمار العقارية كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوّعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجيّ لكلّ من إعمار العقارية وإعمار مولز لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للسادة المساهمين.

سيتمّ تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون وسيحصل من خلاله السادة مساهمي إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كلّ سهم من أسهم إعمار مولز، وهو ما يمثّل علاوة بنسبة 7.1٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 مارس 2021، والذي يمثّل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2٪ من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسّط ​​السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 مارس 2021. كما يمثّل ذلك علاوة بنسبة 3.5٪ على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4٪ من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسّط ​​السعر المرجّح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.

شروط الاندماج

يخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقلّ عن 75٪ من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز. ويمكن الاطلاع على «تعميم المساهمين»، الذي يحدّد وصفاً للاندماج والأعمال المشتركة بين إعمار العقارية وإعمار مولز بعد اكتمال الاندماج، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركتين (www.emaar.com) أو يمكن الحصول على نسخ ورقية من «تعميم المساهمين» (بدون رسوم) من مكاتب الشركتين في المبنى 1، الطابق 7، مجمّع دبي هيلز للأعمال، دبي هيلز استيت، إمارة دبي، الإمارات العربية المتحدة.

الجمعية العمومية للشركتين

ومن المقرّر في 9 سبتمبر 2021 أن يمرّر مجلسا إدارة شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز قراراً بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركتين، والذي يعقد حضورياً وأيضاً عن بُعد في 10 أكتوبر 2021.

ومع مراعاة تحقيق شروط الاندماج ومع تاريخ نفاذ الاندماج، فإن أصول والتزامات إعمار مولز (بما في ذلك حقوق والتزامات إعمار مولز بصفتها الضامن بموجب وثائق المعاملة المتعلّقة بشهادات ائتمان شركة إعمار للصكوك المحدودة والبالغ قيمتها 750 مليون دولار تستحقّ عام 2024 «الشهادات» و«مستندات المعاملة» والتي سوف تنتقل إلى شركة إعمار العقارية مقابل إصدار أسهم جديدة في إعمار العقارية لمساهمي إعمار مولز الحاليين (باستثناء شركة إعمار العقارية). وكخطوة لاحقة ستُعاد هيكلة أصول شركة إعمار مولز ليتمّ تحويلها لصالح شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية، مع تولّي هذه الشركة التابعة حقوق والتزامات الضامن بموجب مستندات المعاملة المنقولة إليها من شركة إعمار العقارية «إعادة الهيكلة».