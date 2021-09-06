ارتفاع طلبيات الصناعية في ألمانيا

برلين (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991 مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وكشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلب على السلع المصنوعة في ألمانيا ارتفع 3.4 بالمئة شهريا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتوقع استطلاع لآراء محللين أجرته «رويترز» انخفاضا واحدا بالمئة شهريا.