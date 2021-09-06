الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة

لندن (رويترز) - اتجهت الأسهم الأوروبية صوب مستويات قياسية اليوم الاثنين مدفوعة بمكاسب لأسهم التكنولوجيا بينما تحسنت المعنويات العالمية بفضل الآمال في مزيد من التحفيز الاقتصادي.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07.12 بتوقيت جرينتش، ليتماسك عند مستوى يقل ثلاث نقاط عن أعلى مستوى له على الإطلاق معوضا خسائر تكبدها يوم الجمعة على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع.

كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا 1.1 بالمئة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين، وكان سهما إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات الرقائق وشركة الاستثمار التكنولوجي الهولندية بروسوس أكبر الرابحين.

وانخفض سهم مجموعة سبي الهندسية الفرنسية 4.2 بالمئة بعد أن أكدت أنها قدمت عرضا غير ملزم لشراء إكوانس، وهي وحدة الخدمات المنشأة حديثا لمجموعة الطاقة الفرنسية إنجي.