تدهور معنويات مستثمري منطقة اليورو

برلين (رويترز) - كشف مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت أكثر في سبتمبر مدفوعة بانخفاض حاد آخر في التوقعات بسبب مخاوف من أن القيود الجديدة لكوفيد-19 قد تبطئ أنشطة الشركات.

ونزل مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 19.6 نقطة من 22.2 نقطة في أغسطس. وهذه أقل قراءة منذ أبريل نيسان وتأتي دون توقعات رويترز لقراءة عند 19.7 نقطة.

وعانى مؤشر فرعي للتوقعات من رابع انخفاض على التوالي ونزل لأدنى مستوى منذ مايو 2020. وظل مؤشر للأوضاع القائمة دون تغيير.

وشمل مسح سنتكس 1070 مستثمرا وأُجرى في الفترة من الثاني إلى الرابع من سبتمبر.