الذهب يرتفع قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، لتحوم حول ذروة شهرين ونصف الشهر بعد أن أثارت بيانات للوظائف الأميركية مخيبة للتوقعات الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ربما ينتظر لفترة أطول قليلاً لتقليص تدابيره التحفيزية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1827.82 دولار للأوقية بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، ارتفعت الأسعار لأعلى مستوياتها منذ 16 يونيو في 1833.80 دولار.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1829.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي إن الذهب يلقى الدعم من فكرة أن مجلس الاحتياطي ربما يتبع وتيرة أبطأ لتقليص التحفيز مقارنة مع ما كان يعتقد في السابق، ودولار أمريكي ضعيف.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 24.78 دولار للأوقية. وزادت الأسعار 3.4 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل مايو.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1023.06 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2429.44 دولار.



