12 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 322 مبايعة بقيمة 645.13 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 132.77 مليون درهم، و291 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 512.36 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم، وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 5 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى، وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة اليفرة 1 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 558.35 مليون درهم، منها 6 رهونات أراضٍ بقيمة 337.41 مليون درهم، و68 رهونات فلل وشقق بقيمة 220.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 323 مليون درهم، وأخرى في منطقة المرقبات بقيمة 124 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 8.99 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 3 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الخيران الأولى بقيمة مليوني درهم.