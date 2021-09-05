«ياس القابضة» توقع اتفاقية للاستحواذ على «جلف إنجيكت»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة ياس القابضة، توقيع الاتفاقية النهائية للاستحواذ على شركة «جلف إنجيكت».

وتأتي خطوة الاستحواذ ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق محفظة شركاتها المتخصصة في قطاع الرعاية الصحية لتضم الشركات المتخصصة في الصناعات الدوائية الحيوية، والتصنيع، وسلسلة توريد المستلزمات الطبية. بالإضافة إلى شركات تطوير أنظمة إدارة المستشفيات والعيادات، والتكنولوجيا الطبية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية.

وقال المهندس مرشد الرديني، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يسعدنا الإعلان عن إتمام عملية استحواذ (ياس القابضة) على (جلف إنجيكت). فبإتمام هذا الاستثمار، نعزز جهودنا لبناء محفظة أعمال متطورة وشاملة في قطاع التوزيع والتصنيع. إن مرافق (جلف إنجيكت) الإنتاجية تحقق قيمة استثمارية مستدامة في محفظة أعمالنا، بما يتماشى مع التزامنا بتطوير قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى».

ومنذ تأسيس «جلف إنجيكت» عام 1994، تخصصت في تصنيع وتطوير الحقن والمحاليل الوريدية المعقمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وحدتها الإنتاجية في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، لتُصنّع نحو خمسة وستين منتجاً تشمل الحُقن، والحقن الوريدية والمضادات الحيوية ومواد التخدير الموضعي، والمحاليل الطبية التي تُستخدم في علاج الأمراض المزمنة والحرجة.

من جانبه، قال سوريش فايدهياناثان، الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة «ياس القابضة»: «إن هذا الاستثمار يتضافر مع جهود (جلوبال ون هليث كير) لتعزيز مكانتها كشركة استثمارات طبية رائدة في مجال الرعاية الصحية. كما يتسق مع رؤية (ياس القابضة) الريادية في تعزيز الصناعة المحلية، وبالتالي تحقيق أهداف دولة الإمارات بعيدة المدى». بدوره، قال أشرف رضوان الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ون هيلث كير»: «يُكمّل هذا الاستحواذ جهود شركة ويلفارما للصناعات الدوائية لتحقيق رؤية (جلوبال ون هيلث كير). فهذا الاستثمار يعزز من ريادة (ياس القابضة) في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها ستصبح من بين أبرز ثلاثة مصنعين في منطقة الشرق الأوسط، من خلال تقديم حلول علاجية متكاملة في مجال الحقن العضلية والحقن الوريدية والمحاليل الطبية الدوائية والمضادات الحيوية الوريدية».