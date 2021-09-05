«النقد العربي» يُصدر دراسة حول قياس الدورات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان: «قياس الدورات المالية في الدول العربية»، حيث تبحث الدراسة تقدير وقياس كل من دورة الائتمان، ودورة أسواق الأوراق المالية، ودورة أسعار العقارات، باعتبار أن هذه الدورات تعتبر المكون الرئيس للدورة المالية. تأتي الدراسة في ضوء اهتمام الصندوق برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية، وتعزيز أنشطته البحثية في المجالات الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها تعزيز استقرار القطاع المالي.

تنبع أهمية الدراسة من واقع دور القطاع المالي كمحرك للاقتصاد الكلي، بالتالي فإن فهم القطاع المالي وتقلباته الدورية يعتبر مهماً لتحقيق الاستقرار المالي. تحاول الورقة في هذا الصدد، قياس الدورات المالية في بعض الدول العربية باستخدام طريقة مرشح النطاق الترددي (bandpass filter) على بيانات الأسواق الرئيسة للدورة المالية (الائتمان، والعقارات، وأسواق الأسهم)؛ نظراً لتأثيرها على دورة الأعمال والدورة المالية.

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، حيث أشارت تقديرات الدراسة إلى أن الدورة الكاملة لسوق الأسهم تتراوح ما بين عام إلى عامين، وفقاً للتحليل الذي أجري على أسواق الأوراق المالية في بعض الدول العربية خلال الفترة (2015-2020).