«دي إم جي إيفنتس» تنظم «غازتك هيدروجين»

دبي (الاتحاد)

أعلنت دي إم جي إيفنتس عن تنظيم فعالية «غازتك هيدروجين» في إطار فعاليات غازتك 2021، الذي يعقد في دبي من 21 حتى 23 سبتمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتيّة في الإمارات، في خطوة تهدف لترسيخ مكانة الهيدروجين بصفته أحد حلول الطاقة الصديقة للبيئة. وتأتي فعالية «غازتك هيدروجين» كجزء من أجندة فعاليات معرض ومؤتمر غازتك2021، حيث تُعد منصة تفاعلية عالمية تجمع صنّاع القرار والمنتجين والمستهلكين والموردين تحت مظلة واحدة، بهدف بحث إمكانية تطوير إنتاج الهيدروجين، لدعم جهود قادة القطاع في سعيهم لإنتاج وقود خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في رسم مشهد جديد لقطاع الطاقة العالمي. ويشهد الهيدروجين اهتماماً متزايداً نظراً لإمكانات النمو الهائلة التي يوفرها كمصدر للطاقة الصديقة للبيئة، ولكونه حلاً رئيساً لظاهرة التغير المناخي وعنصراً أساسياً في جهود الحد من الانبعاثات الكربونية. إذ ستسلط فعالية «غازتك هيدروجين» الضوء على هذا المصدر الواعد والصديق للبيئة ودوره المحوري في إنتاج الوقود، كما ستتيح للشركات على امتداد سلسلة القيمة الهيدروجينية إمكانية عرض أحدث المنتجات والخدمات والحلول.

ويشارك لورينزو سيمونلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تقنيات الطاقة بيكر هيوز، الجهة الراعية لفعالية «غازتك هيدروجين»، في جلسة «غازتك لايف» الحصرية، والتي يستعرض فيها رؤيته المعمّقة حول الطرق الممكنة لتخفيض البصمة الكربونية في قطاع الطاقة.

بديل مؤقت

وقال لورينزو: «يعد الغاز الطبيعي حلاً بديلاً مؤقتاً أو دائماً لجهود الحد من الانبعاثات الكربونية، لذا علينا العمل والخروج بتقنيات أكثر فاعلية وتقليل الانبعاثات في قطاع الغاز الطبيعي لتخفيض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، كما يتوجب علينا الإسراع في اعتماد تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، والاعتماد أكثر على الهيدروجين وتخزين الطاقة. حيث يعد الاعتماد على هذه التقنيات على نطاق واسع، السبيل الوحيد لإحداث أثر ملموس في مسيرة التحول نحو الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة».

وأضاف: «يسعدنا أن نرى هذا التركيز الكبير على غاز الهيدروجين خلال معرض ومؤتمر غازتك هذا العام، إذ حان الوقت لقطاع الطاقة والحكومات والشركاء للاستفادة من إمكانات الهيدروجين».

مشهد جديد

يشار إلى أنه ومع توجه العالم نحو مشهد جديد للطاقة، يتوجب على الحكومات وقطاع الطاقة على مستوى العالم العمل والتنسيق معاً لضمان الجهود العالمية المشتركة للوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، حيث يشهد العالم اليوم ازدياداً كبيراً في الطلب على الطاقة من قبل كل من المستهلكين والصناعات على حدٍ سواء، بما في ذلك قطاعات توليد الطاقة والبناء والنقل. ويأتي معرض ومؤتمر «غازتك 2021» ليساعد الحكومات والقطاع على تجاوز تحديات وصعوبات التحول نحو الطاقة الصديقة للبيئة، انطلاقاً من دوره كمنصة هامة تجمع قادة قطاع الغاز عالمياً وصناع القرار ورواد الأعمال والعارضين المشاركين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، حيث تتطلع الشركات إلى التكيف مع الاتجاهات والتحديات والفرص التي تشهدها أسواق الغاز عالمياً.