«موانئ دبي» تعتمد برنامج «زودياك»

دبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، عن طرحها لبرنامج «زودياك التدريبي» المطور تحت إدارة سواعدنا الوطنية بواسطة مركز التدريب في الموانئ والمحطات، والذي تم اعتماده من قبل «سيتي أند غيلدز»، ليصبح برنامجاً معترفاً به عالمياً ضمن برامج التدريب الفعّالة لرفع كفاءة إدارة سلسلة الإمداد والتوريد.

ويأتي هذا الإعلان عقب الانتهاء من تطبيق نظام «زودياك» الرقمي واستخدامه الناجح في محطة الحاويات 3 بميناء جبل علي، وتقديم تدريب حصري للموظفين يشمل 16 مجالاً متنوعاً ويدعم استخدام 18 نظاماً داخلياً. وقد تم حتى الآن تدريب أكثر من 500 موظف على استخدام النظام وتطبيقه.

يهدف البرنامج إلى تقديم الدعم اللازم لسد الفجوة المعرفية عند المستخدمين، ورفع مستوى الوعي حول الإمكانات المتعددة التي يقدمها للأعمال والشركات، عبر تمكينهم من الوصول بشكل تام لسلسلة الإمداد والتوريد العالمية بكفاءة عالية وقدرة كبيرة.

وقال محمد بالشالات – مدير إدارة دعم العمليات بموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «لطالما أعطينا في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات أهمية كبرى للأتمتة والتحول الرقمي، وقد تمثلت هذه الأهمية في سعينا المتواصل لبناء قدراتنا التكنولوجية وتأهيل موظفينا ومختلف فئات المستخدمين، للاستفادة من الأنظمة المتقدمة واستخدامها في عملياتهم ومعاملاتهم. ولذلك، حرص مركز التدريب في الموانئ والمحطات على تطوير البرنامج التدريبي وفق أفضل الممارسات العالمية».