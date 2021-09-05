«أبوظبي الأول» و«الدار للتعليم» يطلقان خدمة دفع رقمية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت محفظة payit الرقمية، المدعومة من بنك أبوظبي الأول، شراكة مع «الدار للتعليم» لإطلاق خدمة رقمية جديدة تمكن عائلات الطلاب المنتسبين للمدارس التابعة من دفع الرسوم المدرسية براحة وسهولة. وتوفر هذه الشراكة لـ «الدار للتعليم» منصة متكاملة ومتطورة لسداد الدفعات رقمياً عبر خدمة التحصيل التي أطلقتها payit مؤخراً، وسيتمكن أولياء أمور الطلاب من دفع الرسوم المدرسية وأي مدفوعات أخرى عبر التطبيق، في تجربة دفع رقمية سهلة ومريحة. تدير «الدار للتعليم» المؤسسة الإماراتية الرائدة في المنطقة في مجال التعليم الخاص، شبكة واسعة تضم 20 مدرسة في أبوظبي والعين. وتُعد من المؤسسات التعليمية الأولى التي اعتمدت خدمة التحصيل الرقمي للرسوم التي صممتها محفظة payit خصيصاً للمدارس والمؤسسات التعليمية؛ بهدف تبسيط عملية سداد المدفوعات المتكررة، وتمتاز هذه الخدمة بسهولة الإعداد عبر بوابة إلكترونية خاصة توفر إشعارات فورية، بالإضافة إلى ميزة إعداد التقارير لتسهيل التسويات والعمليات التشغيلية للمكاتب الخلفية. ويمكن تخصيص هذه الخدمة لتلائم متطلبات الأعمال الخاصة، ولتمكن العملاء من الاستفادة من الحملات والعروض الترويجية التي تقدمها مجموعة شركاء محفظة payit الرقمية.

قال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة Magnati (ماغناتي): «إننا سعداء بهذه الشراكة مع (الدار للتعليم)، وما توفره من مزايا للمدارس وأولياء الأمور على حد سواء. وتتماشى هذه الشراكة مع طموحاتنا للمساهمة في جهود التحول نحو الاقتصاد غير النقدي. وستمكن تكنولوجيا payit الرقمية الدار للتعليم من قبول الدفعات الرقمية في كافة مدارسها، بدءاً من المدفوعات المتكررة، مثل الرسوم المدرسية، وصولاً إلى الرسوم التي تتم لمرة واحدة مثل رسوم الرحلات الميدانية. وتُعدّ هذه الشراكة خطوة أولى في مسيرة التعاون مع الدار للتعليم لتحقيق الاستفادة الأمثل من منصتنا الرقمية، وبناء حالات استخدام رقمية تمنح الألوية لأولياء الأمور والطلاب على السواء. كما ستمكن هذه الشراكة (الدار للتعليم) من التركيز بشكل أكبر على مواصلة تطوير المجال التعليمي للطلاب».

من جانبه، قال كريس ويلسون، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في مؤسسة الدار للتعليم: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول لتوفير خدمة دفع سهلة وسلسة لأولياء الأمور عبر محفظة payit. أحدثت التكنولوجيا الرقمية تغييراً كبيراً في أساليب تفاعل الناس ومزاولتهم للأعمال، الأمر الذي يحتم علينا تبني أفضل الحلول التي تناسب احتياجات طلبتنا وعائلاتهم. وتوفر لنا هذه الشراكة مع محفظة payit نظاماً متقدماً للمدفوعات الرقمية وإضافة قيمة على خطط السداد المرنة التي نوفرها لدعم أولياء الأمور».