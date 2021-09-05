«غرفة الشارقة» تقود بعثة تجارية إلى روسيا

الشارقة (الاتحاد)

تقود غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اليوم، بعثة إمارة الشارقة التجارية إلى جمهورية روسيا الاتحادية التي تنطلق أعمالها حتى 12 الشهر الجاري في العاصمة موسكو ومدينة سانت بطرسبرج. وتهدف البعثة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة وجمهورية روسيا، وذلك في إطار العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وروسيا على مختلف الصعد.

ويترأس وفد الغرفة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومسؤولين وممثلين عن الجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، وستشهد أعمال البعثة تنظيم عدد من ملتقيات الأعمال بين المسؤولين ومجتمعي الأعمال الإماراتي والروسي وممثلي الغرف الصناعية والتجارية، والتي تهدف إلى استكشاف وعرض الفرص الاستثمارية الجديدة في كلا البلدين، وبحث مجالات التعاون المشترك، انطلاقاً من دور الغرفة تجاه خدمة مجتمع الأعمال وتعزيز أعمالهم وأنشطتهم وتنمية صادرات المنشآت الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

تطوير العلاقات

وأكد عبد الله سلطان العويس، أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص غرفة الشارقة على تطوير علاقات إمارة الشارقة الاقتصادية، من خلال تنظيم ملتقيات الأعمال مع الجهات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار في مختلف دول العالم، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة، بما يتيح لهم تطوير أعمالهم الخارجية وزيادة صادراتهم من المنتجات الوطنية، لافتاً إلى أن بعثة إمارة الشارقة التي تقودها الغرفة إلى جمهورية روسيا الاتحادية تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية الإماراتية الروسية نمواً متصاعداً في مختلف المجالات الاقتصادية، إلى جانب الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم خلال السنوات الماضية، التي أسهمت في زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل التجارة بين البلدين الصديقين.

شراكات اقتصادية

من جهته أكد خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن العلاقات الإماراتية-الروسية علاقة استراتيجية ومستدامة وثيقة مبنية على العديد من الشراكات الاقتصادية الحيوية والهامة منها القطاع السياحي، وتعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة لاستعراض مجالات التعاون في شتى قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة بين الطرفين، حيث يُشكل القطاع السياحي أحد أبرز القطاعات التي تعزز دعائم العلاقات الثنائية المتميزة، باعتبار السوق الروسي أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسيّاح إلى الدولة عموماً، وشهدت إمارة الشارقة على وجه الخصوص زيادة مُطردة في الربع الثاني من 2021 بمعدل 9000% إثر عودة حركة السفر والطيران التدريجية عقب القيود التي فرضتها الجائحة العالمية في بداياتها.

مناخ استثماري

من جانبه، أوضح عبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء، مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن برنامج البعثة سيشهد تنظيم عدد من الملتقيات في مدينتي موسكو وسانت بطرسبرغ بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية في المدينتين الروسيتين، تحت عنوان «ملتقى الأعمال الشارقة روسيا- فرص التعاون مع الشركات الصناعية في الشارقة»، حيث سيشهد اليوم الأول لأعمال البعثة في السابع من سبتمبر تنظيم ملتقى الشركات المصنعة، وملتقى مجلس الأعمال الروسي الإماراتي، فضلاً عن تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وروسيا، حيث ستقدم الغرفة والمؤسسات الحكومية المشاركة خلال الملتقيات عروضاً تعريفية لتسليط الضوء على ما تزخر به الإمارة من مقومات ومناخ استثماري مشجع وواعد، إضافة إلى عروض عن الفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة تسعى الشارقة من خلالها إلى التعاون مع رجال الأعمال الروس الراغبين في الاستثمار بالشارقة بإقامة مشاريع تخدم تلك القطاعات، كما سيشمل الملتقى تقديم عروض لممثلي شركات القطاع الخاص المشاركة عن خدماتها وأنشطتها ضمن مساعيها الترويجية لأعمالها.