«اقتصادية عجمان»: ضبط 40 طناً مواد غذائية منتهية الصلاحية

عجمان (الاتحاد)

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وبالتنسيق والتعاون مع فريق من دائرة البلدية بعجمان وفريق من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، من ضبط مستودع غير مرخص، في منطقة عجمان الصناعية، حيث تمكن فريق التفتيش التابع لدائرة التنمية الاقتصادية من جمع المعلومات اللازمة حول المستودع، حيث تبين احتواؤه على مواد غذائية منتهية الصلاحية، ويقوم القائمون على المستودع بالتلاعب في بيانات المنتجات، ووضع بيانات تفيد صلاحية تلك المنتجات وإعادة توزيعها بالأسواق. وتمكن فريق التفتيش المشترك بقيادة دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان من ضبط ما يقارب من 40 طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، قبل تداولها بالأسواق، وقد تم اتخاذ اللازم بإغلاق المستودع ومصادرة وإعدام المنتجات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: إن الضبطية هي نتاج لاستراتيجية الدائرة الرامية إلى تحقيق مجتمع اقتصادي آمن ينعم بالرفاهية، والسياسة العامة لحماية المستهلك والتي تهدف للمحافظة على صحته وسلامته وحقوقه، وتقوم على مجموعة مبادئ أهمها تحقيق المنافسة الشريفة، حل النزاعات والشكاوى بين المستهلكين والتجار وفقاً لأفضل الممارسات، واتخاذ الإجراءات لنشر ثقافة المنافسة بشفافية.