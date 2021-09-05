«سيدات أعمال عجمان» يوقع اتفاقية تعاون مع «ديلفر إت»

عجمان (الاتحاد)

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «ديلفر إت» الإماراتية، بهدف المساهمة في وضع خطط وبرامج تنموية تسهم في التنمية المحلية، والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمه المجلس، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات عجمان، وفاطمة هاشم أحمدة السامة المدير العام لشركة «ديلفر إت»، والذي بحث أوجه التعاون المشترك.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات عجمان على أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الداعمة لأنشطة وتطوير أعمال المرأة وبين المجلس، بهدف تكامل الأدوار وتوفير خدمات تساهم في ريادة سيدات الأعمال، ورفع مساهمتهن في الناتج المحلي لإمارة عجمان بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام.

بدورها ثمنت فاطمة هاشم هذه الشراكة، مؤكدةً على أهمية الدعم الذي يقدمه «مجلس سيدات عجمان» لرائدات الأعمال في إمارة عجمان، والذي يسهم في تحفيز مساهمة المرأة في قطاع الأعمال، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها عند بدء الأعمال وتطوير المشاريع بمختلف المجالات، منوهةً إلى أن التعاون مع المجلس يسهم في تعزيز روابط رائدات الأعمال مع مجتمعات الأعمال على المستويين المحلي والدولي.

ومن خلال الاتفاقية سيتعاون الطرفان في مجالات الخطط الترويجية والبرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي يتم تنظيمها من قبل كل طرف، بالإضافة إلى توفير أسعار مخفضة لرائدات الأعمال للخدمات التي تقدمها شركة «ديلفر آت»، إلى جانب الاستفادة من المعلومات والإحصاءات المتوفرة لدى الجانبين، وبحث مجالات جديدة للتعاون والشراكة بما يخدم مصلحة الطرفين.