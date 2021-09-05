«اينوك» تسجّل 55 مليون ساعة عمل آمنة

دبي (الاتحاد)

سجّلت مجموعة «اينوك» 55 مليون ساعة عمل آمنة ضمن محفظة مشاريعها المحلية والعالمية كافة بين عامي 2018 و2021، والتي تتضمن عدة مشاريع مثل تشييد عدد من منشآت تخزين النفط في الفجيرة وجبل علي وخطوط الأنابيب والبنى التحتية والمباني الصناعية ومشروع توسعة مصفاة جبل علي، وما يرتبط بهذه المشاريع من أنشطة عالية الخطورة تشمل التعامل مع المواد الخطرة.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز ثمرةً لحرص المجموعة المتواصل على تطبيق أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتزامها بغرس ثقافة عمل تقوم على أسس السلامة والكفاءة. وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نلتزم في اينوك بحماية صحة وسلامة موظفينا وشركائنا وعملائنا، ويأتي هذا الإنجاز تأكيداً لهذا الالتزام الراسخ، ولحرصنا الدائم على تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة كركن أساسي من ثقافتنا المؤسسية. وعلى مدار السنوات، أطلقت فرق عملنا مبادرات تهدف إلى تأسيس بيئة عمل آمنة لجميع الموظفين والشركاء، خاصة في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي أكدت ضرورة التحلي بمستويات أعلى من المرونة».

ومن أبرز المشاريع التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز مشروع توسعة مصفاة جبل علي، ومشروع تشييد البنية التحتية اللازمة من خطوط الأنابيب ومنشآت التخزين لنقل وتخزين البتروكيماويات إلى مصنع الفارابي بالمملكة العربية السعودية.