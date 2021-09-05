جناح هولندا في إكسبو 2020 يستعرض حلول الاستدامة

دبي (الاتحاد) تقدم مملكة هولندا خلال معرض إكسبو 2020 دبي، عرضاً للخبرات التي تتمتع بها الشركات والمؤسسات المعرفية الهولندية في مجال الاستدامة والتدوير. ويعد الجناح الهولندي، الواقع في قلب منطقة الاستدامة، عبارة عن مبنى دائري يقوم بتدوير مياهه وطاقته وغذائه.

وفي هذا السياق، تطلق هولندا ومجموعة أننون "جولة توحيد ابتكارات المياه والطاقة والغذاء"، بدايةً من سبتمبر الجاري فصاعداً، حيث ستتنقل جولة الابتكارات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق آسيا والمحيط الهادي وهولندا. وستتم دعوة أفضل 15 شركة ناشئة مشاركة في هذه الجولات الافتراضية لتقديم حلولها لكبار المستثمرين والشركات والحكومات في العالم خلال النهائيات التي تقام خلال معرض إكسبو 2020 دبي في يناير 2022.

وقال بيان لسفارة مملكة هولندا: في العقود القادمة، سيكون العالم بحاجة إلى كميات متزايدة من الموارد، وسيؤدي النمو السكاني وأنماط الحياة كثيفة الموارد والآثار الضارة لتغير المناخ إلى انعدام الأمن الغذائي والطاقة والمياه في جميع أنحاء العالم، ولكي يتمكن العلام من إطعام ما يقرب من 10 مليارات شخص، وهو عدد سكان الكرة الأرضية المتوقع عام 2050، علينا أن نفكر في كيفية استغلال الموارد النادرة مثل المياه والطاقة والغذاء بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

وقال لودي إمبرختس، سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: "يخطط شركاؤنا من الحكومات في منطقة الخليج لتحقيق طموحاتهم بفعالية من حيث تنويع مصادر الطاقة وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإمداداتها الغذائية وتأمين وفرة المياه العذبة للزراعة والاستهلاك. ويجب أن تعمل قطاعات المياه والطاقة والغذاء بتنسيق وثيق وكأنها حلقة وصل. إن الروابط الوثيقة بين هذه المجالات الحيوية، المياه والزراعة المستدامة والإنتاج الفعال للطاقة، تعد أمراً بالغ الأهمية إذا أردنا اتخاذ إجراءات مناخية مسؤولة".

ستقوم مجموعة آننون بتشغيل "جولة توحيد ابتكارات المياه والطاقة والغذاء" في مسابقة "جيت إن ذا رينج". فعلى مدار العقد الماضي، تطورت منافسة جيت إن ذا رينج لتصبح أكبر منافسة للشركات الناشئة في العالم من خلال فعاليات تجرى في أكثر من 100 دولة، وأكبر منافسة تتمتع بالمصداقية وفقا لما صرح به المستثمرون، حيث تصل إلى عدد لا يحصى من الشركات الناشئة ومؤسسيها كل عام، وقد تقدم في العام الماضي أكثر من 25000 شركة ناشئة من 109 دول للمشاركة في فعاليات جيت إن ذا رينج.

تنطلق "مسابقة توحيد ابتكارات المياه والطاقة والغذاء" بالجولة التمهيدية الأولى من فعاليات جيت إن ذا رينج في دول الإمارات العربية المتحدة 29 سبتمبر وستتبعها العديد من الفعاليات الأخرى التي تقام في مناطق آسيا المحيط الهادي (14 أكتوبر) ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (16 نوفمبر) وهولندا (1 ديسمبر) والأردن (15 ديسمبر). وتعقد كل جولة تمهيدية في بيئة افتراضية، حيث تشارك الشركات الناشئة التي تتعامل مع تحديات المياه والطاقة والغذاء في خمسة اجتماعات تناظرية مع مجموعة مختارة من الشركات الرائدة والحكومات والمستثمرين المؤثرين. وسيتم الدعوة لتقديم الحلول الأكثر ابتكارا للمشاركة في نهائيات ابتكارات الطاقة والغذاء في يناير 2022، خلال معرض إكسبو 2020 دبي. ويدخل المتأهلون إلى النهائيات في اجتماعات لعقد الصفقات وسيطرحون ابتكاراتهم في منافسة مذهلة لتحديد الفائز النهائي في توحيد ابتكارات المياه والطاقة والغذاء.

من جانبه، قال يورجن نيووينهويزين، مدير العمليات في مجموعة أننون والمدير العالمي لمسابقة جيت إن ذا رينج: "نرحب في مجموعة أننون بفرص التعاون مع السفارات والحكومات لدعم الشركات الناشئة.. لقد أثبتنا في الماضي أن نهجنا في تحديد الصفقات وعقدها مع أكثر الشركات الناشئة الواعدة في دولة ما هو الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز نظامها الخاص بالابتكار وإيجاد الحلول للتحديات الكبرى".