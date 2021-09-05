«بتكوين» تصعد مجدداً فوق 50 ألف دولار

لندن (رويترز) - ارتفعت بتكوين 0.49 بالمئة إلى 50188.4 دولار الساعة 10.04 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد لتضيف 245.24 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.

وقفزت العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم 81 بالمئة من أدنى مستوى لها هذا العام البالغ 27734 دولارا الذي هوت إليه في الرابع من يناير.

وصعدت إيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، 1.16 بالمئة إلى 3932.07 دولار اليوم لتضيف 44.97 دولار إلى مستوى إغلاقها السابق.