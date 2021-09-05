أبرز مستهدفات وزارة الاقتصاد ضمن مشاريع الخمسين

مصطفى عبد العظيم (دبي) قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن مشاريع الخمسين التي تم الإعلان عنها اليوم تعمل على تطوير نموذج اقتصادي جديد لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المشاريع استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات التسع المقبلة بقيمة 550 مليار درهم.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات نجحت خلال العام الماضي في تسجيل نمو في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 44% رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وأعلن معاليه خلال مشاركته في مؤتمر الإعلان عن مشاريع الخمسين عن استضافة دولة الإمارات «قمة الإمارات للاستثمار» والتي تعقد خلال الربع الأول من 2022، وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية تهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال التسع سنوات المقبلة.

وأعلن معاليه أن عن مشروع «10x10» البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف 10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق.

وكشف معاليه عن إطلاق المنصة الاستثمارية الموحدة للدولة التي تجمع جميع الإمارات المحلية، و14 جهة اقتصادية، وتعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، ويمكن من خلالها تأسيس الشركات وفتح الحسابات المصرفية.

وشهد المؤتمر كذلك الإعلان عن المرحلة الأولى لتوقيع 8 اتفاقيات شراكة شاملة مع 8 أسواق استراتيجية حول العالم ورفع حجم التبادل التجاري الحالي مع هذه الأسواق والذي يبلغ 257 مليار درهم بمقدار 40 مليار درهم سنوياً، وإطلاق «اللجنة العليا للشراكات الاقتصادية العالمية».