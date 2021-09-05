«بنك المارية المحلي» أول بنك يقدم خدمة الـ UAEPass المصرفية

قام بنك المارية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بتطوير تطبيقه الخاص بفتح خدمات الحسابات الجارية من خلال «UAE Pass»، ليصبح تطبيق «الهوية الرقمية» هو البوابة الرئيسية لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ثبوتية، والتي تعد التقنية الأسرع والأكثر أماناً والأولى من نوعها في دولة الإمارات وتسمى خدمة الـ UAEPass المصرفية. وقال سعادة المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية - لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: إن انضمام بنك المارية المحلي إلى منظومة الهوية الرقمية ينسجم مع مفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بأعباء التحول الرقمي وترسيخ دعائم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي..معرباً عن أمله في أن تؤتي هذه الخطوة ثمارها لجهة تطبيق أهداف البنك في خدمة عملائه عبر قنوات رقمية سريعة وسهلة وعلى مدار الساعة. من جانبه، أشار حميد العطار نائب الرئيس التنفيذي للبنك إلى إقبال العملاء على التطبيق بعد طرحه في 7 يوليو 2021..مشيراً إلى أن فريق التطوير لدى البنك تجاوب مع اقتراحات العملاء لتطوير خدمة فتح الحسابات، وقام بالتعاون مع «هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية» لتسهيل عملية فتح الحسابات واستخدام بصمة الوجه للحصول على خدمات أكثر أماناً للعملاء الذين يرغبون بتجنب قدر كبير من إجراءات ملء الاستمارات وعمليات التوثيق. جدير بالذكر، أن بنك المارية المحلي قام بتطوير تطبيقهِ على أساس المشاركة في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، والتي من شأنها أن تكون موائمة لخدمة المجتمع بشكل أكبر لكلا الفئتين من الأفراد والشركات. كما سيتم تطوير تطبيق «بنك المارية» وفقاً للجدول الزمني لطرح المنتجات والخدمات المصرفية مثل: الودائع الثابتة، والتحويلات النقدية، وإصدار دفتر شيكات، وخدمات الإيداع النقدي، وخدمات أجهزة الصراف الآلي، وحساب القصّر، وحساب العائلة، وحساب الشركات، وبطاقة الخصم، وبطاقة الائتمان وبطاقة الخصم الرقمية، على أن تتم إضافة خدمات جديدة كل أسبوعين والإعلان عنها في حينه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.