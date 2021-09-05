«مصدر» تواصل نشر حلول الطاقة النظيفة حول العالم

سيد الحجار (أبوظبي)

واصلت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال العام الحالي توسّعها في الأسواق الدولية، مع إعلانها دخول أسواق جديدة، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الاستثمارية فضلاً عن تدشين عدد من المشاريع بمناطق مختلفة من العالم. وحافظت «مصدر»، الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، على نمو أعمالها خلال عام 2021، على الرغم من التحديات المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19، مع توسيع محفظة استثماراتها ومشاريعها في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، كشفت «مصدر» عن تدشين محطات طاقة جديدة، وتوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشروعات، وبحث فرص استثمارية بالعديد من الدول منها أوزبكستان، وبولندا، والولايات المتحدة، والعراق، والسعودية، وأندونيسيا، وإثيوبيا، وماليزيا، وأوكرانيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وأذريبجان، واليونان، وكومنولث الدومينيكان.

طاقة رياح

خلال شهر يناير 2021، كشفت «مصدر»، وصندوق «تاليري سولار ويند»، عن الاستحواذ على حصص بنسبة 50% لكل منهما في محطتي طاقة رياح في بولندا.

وتقع محطة «ملاوا» لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 37.4 ميجاواط في محافظة «مازوفيتسكي» شمال بولندا، فيما تقع محطة «كراجيو» لطاقة الرياح بقدرة 14 ميجاواط في محافظة «بودلاسكي» في الشمال الشرقي.

وخلال شهر فبراير الماضي، كشفت «مصدر»، عن استكمال إغلاق المرحلة الأولى من صفقة الاستحواذ على 50% من محفظة مشاريع الطاقة النظيفة بقدرة 1.6 جيجاواط في الولايات المتحدة من شركة «إي دي إف رينوبلز أميركا الشمالية».

وكانت شركتا «مصدر» و«إي دي إف رينوبلز أميركا الشمالية» قد أعلنتا العام الماضي عن اتفاق شراكة في 8 مشاريع للطاقة المتجددة، تشمل 3 محطات لطاقة الرياح على نطاق المرافق الخدمية في ولايتي نبراسكا وتكساس تصل قدرتها الإجمالية إلى 815 ميجاواط، و5 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في ولاية كاليفورنيا، ويصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 689 ميجاواط من الطاقة الشمسية و75 ميجاواط من الطاقة التي يتم تخزينها ضمن نظام بطارية «ليثيوم أيون».

اتفاقيات استراتيجية

وبمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة فولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، إلى دولة الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين شركة مبادلة للاستثمار وشركة «مصدر»، و«دي تي إي كي» الأوكرانية، بهدف استكشاف إمكانات الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة في أوكرانيا.

وخلال ذات الشهر، أعلنت «مصدر»، وصندوق الثروات السيادي في جمهورية كازاخستان «سمروك-قازنيا»، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لبحث فرص التعاون في تطوير مشاريع طاقة متجددة في كازاخستان.

كما وقعت «مصدر» خلال شهر مارس الماضي مذكرة تفاهم مع «بتروناس» الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة، لبحث فرص التعاون والاستثمار المشترك في تطوير مشاريع طاقة متجددة في جميع أنحاء قارة آسيا وخارجها.

واتفقت الشركتان على تطوير مشاريع لطاقة الرياح البحرية في آسيا ومناطق أخرى محتملة والاستثمار في تقنيات متنوعة أيضاً. وفضلاً عن ماليزيا، تتوجه أنظار الشركتين إلى دول أخرى في المنطقة مثل فيتنام وتايوان.

طاقة شمسية

ووقعت«مصدر» خلال مارس 2021 اتفاقاً مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتطوير مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميجاواط في مواقع متعددة في إثيوبيا.

كما أعلنت «مصدر» خلال أبريل الماضي، عن توقيع اتفاقية لتطوير أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق في جمهورية أذربيجان، ويعتبر المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 230 ميجاواط أول مشروع مستقل للطاقة الشمسية باستثمار أجنبي في البلاد وبصيغة شراكة بين القطاعين العام والخاص.

استثمارات واعدة

وخلال شهر مايو الماضي، أعلنت كل من شركة «مصدر»، و«تاليري انرجيا»، التي تستثمر في مشاريع طاقة الشمس والرياح على مستوى المرافق الخدمية، اتفاقهما على تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية باستطاعة 65 ميجاواط في اليونان من خلال شركة «مصدر-تاليري جنريشن». ويعد هذا المشروع أولى استثمارات «مصدر في السوق اليونانية، وسوف تتولى«مصدر-تاليري جنريشن» مهمة تطوير المشروع بالتعاون مع شركاء محليين هما مجموعة«كونستانتاكوبولوس»وشركة«أوتوهيلاس». وسوف تولد محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية عند استكمالها 100 جيجاواط ساعي من الكهرباء سنوياً.

كما أعلن صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة، أكبر استثمار في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة الكاريبي والممول من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، عن توقيع عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء الخاصة بتنفيذ محطة طاقة نظيفة مقاومة للأعاصير في كومنولث الدومينيكان. وتتولى شركة«مصدر» مهمة تصميم وتنفيذ المشروع الذي تبلغ قدرته 5 ميجاواط وسيزود بنظام بطارية بطاقة استيعابية تبلغ 2.5 ميجاواط/ساعة.

فرص واعدة بأوزبكستان

دشنت«مصدر» مؤخرا محطة «نور نافوي» للطاقة الشمسية في أوزبكستان، والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 100 ميجاواط، وتعد أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية على مستوى المرافق الخدمية في أوزبكستان. وكانت«مصدر» قد أعلنت، خلال يوليو الماضي عن توسيع أنشطتها في جمهورية أوزبكستان من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية في البلاد بقدرة إجمالية تبلغ 440 ميجاواط. وكانت وزارة الطاقة الأوزبكية، قد أعلنت في شهر مايو الماضي فوز«مصدر» بتطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية في منطقة جيزاك، فيما فازت«مصدر»أيضاً بمناقصة مشروع منطقة«سمرقند». كما تم منح«مصدر» مناقصة مشروع آخر للطاقة الشمسية في أوزبكستان، وهو عبارة عن محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 457 ميجاواط في منطقة شيرآباد في إقليم سورجانداريا.

ووقعت«مصدر»مطلع أبريل الماضي، اتفاقية تنفيذ مع الحكومة الأوزبكية لزيادة القدرة الإنتاجية لمحطة طاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية التي تطورها في الدولة إلى 1.5 جيجاواط. وكانت مصدر« قد وقعت اتفاقية شراكة العام الماضي مع حكومة أوزبكستان لتصميم وبناء وتشغيل محطة زارافشان لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية باستطاعة 500 ميجاواط، ومن شأن زيادة القدرة الإنتاجية للمشروع إلى 1.5 جيجاواط أن يصب في صالح دعم جهود أوزبكستان لتحقيق أهدافها المتمثلة في إضافة 3 جيجاواط من طاقة الرياح.

دومة الجندل

تم الكشف مؤخراً أنه تم بنجاح عملية ربط محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بشبكة الكهرباء الرئيسية في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت عملية التشغيل لتنتج المحطة أول ميجاواط ساعي من طاقة الكهرباء الخالية من الكربون. ويتولى ائتلاف تقوده«إي دي إف رينوبلز»و«مصدر»و«نسما»، مهمة تطوير محطة دومة الجندل لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية وباستطاعة 400 ميجاواط.

ومن ناحية أخرى، كان الائتلاف الذي تقوده«مصدر»وشركتا«إي دي إف رينوبلز»و«نسما»قد أعلن خلال أبريل الماضي، عن إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بقدرة 300 ميجاواط في مدينة جدة السعودية، والمباشرة بأعمال البناء في المشروع.

مشاريع جديدة

خلال شهر أبريل الماضي، أعلنت «مصدر» عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع جمهورية العراق لتطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية في الدولة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل كحد أدنى إلى 2 جيجاواط. وأعلنت حكومة جمهورية أرمينيا خلال يوليو الماضي بشكل رسمي عن فوز شركة«مصدر»، بالمناقصة الخاصة بتطوير مشروع للطاقة الشمسية على نطاق المرافق بقدرة 200 ميجاواط. وخلال الشهر الماضي، كشفت«مصدر»، وشركة مرافق الكهرباء«بي تي بي جاوا بالي للاستثمار»، إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية«بيروشان ليستريك نيجارا» في إندونيسيا، عن إكمال التعاقد على تمويل مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة وبدء أعمال البناء في المشروع. ويتم تطوير المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط بوساطة شركة«بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي» المشروع المشترك بين«مصدر» وشركة مرافق الكهرباء«بي تي بي جاوا بالي للاستثمار».



