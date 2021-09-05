الأمن الصحي يعزز الترويج السياحي للإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

«الأمن الصحي»، ميزة غير تقليدية ظهرت مؤخراً بسبب جائحة «كورونا»، لتعزز من الترويج السياحي للدولة، ففنادق وشركات سياحة تروج سياحياً للإمارات في الأسواق الخارجية مع التركيز على أن الإمارات ومنشآتها الفندقية ومرافقها الترفيهية تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية، إلى جانب انتشار التطعيم بشكل كبيرٍ بين سكان الدولة، الأمر الذي ينشر الطمأنينة في قلوب السياح عند اختيار الإمارات لزيارتها في الموسم المقبل. وأضافت الجهات السياحية إلى أدواتها الترويجية ومنصاتها الإلكترونية، بعد ظهور الجائحة، الترويج للأمن الصحي التي تمتاز فيه الإمارات عن دول أخرى من خلال الالتزام أعلى معايير الصحة والسلامة من تعقيم وتباعد وغيرها من الإجراءات، إلى جانب انتشار التطعيم بنسبة كبيرة، لتكون جنباً إلى جنب مع الأدوات التقليدية الأخرى للترويج من ترويج للأماكن السياحية والمرافق المتنوعة والخدمات الفاخرة التي تقدمها السياحة الإماراتية لزوارها.

وعند تصفح مواقع الحجز الإلكترونية للفنادق والطيران، فإنها تُطمئن زوارها بأنها تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة وحاصلة على شهادات محلية أو دولية، وعن تطعيم الموظفين، فعلى سبيل المثال، فإن «الاتحاد للطيران» تُظهر بشكل واضح على صفحتها الرئيسية أن جميع موظفيها حاصلين على لقاح «كورونا»، وأنها تتبع برنامج الاتحاد للصحة والسلامة بشكل دائم، وأن الصحة والسلامة من أولوياتها من عمليات تعقيم ونظافة وباقات مستلزمات الصحة والسلامة المجانية وفحوص قبل السفر، وعند تصفح مواقع الحجز الفندقي مثل «بوكينج دوت كوم» يجد المتصفح للموقع عند اختيار أحد الفنادق توفر معلومات حول إجراءات النظافة والتعقيم في الفندق وفي حال حاصل على شهادة دولية أو محلية لإجراءات السلامة والصحة.

اختيار الوجهة

يقول غاي هوتشينسون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «إن الأمن الصحي والسلامة أصبحا من أهم معايير اختيار الوجهة، ومن أهم أدوات الترويج السياحي في الوقت الراهن، إلى جانب الأدوات الأخرى التقليدية المهمة من ترويج للمرافق السياحية والفندقية». ويؤكد: «من ضمن حملاتنا الترويجية للإمارات الترويج للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الامارات ومدى الالتزام بها وانتشار التطعيم، الأمر الذي يشجع السياح على القدوم للدولة».

ويضيف هوتشينسون: «من ضمن أهم استفسارات السياح إلى جانب الاستفسارات التقليدية عن الوجهة ومرافقها هي الأمن الصحي بسبب جائحة (كورونا) في الإمارات تتميز بإجراءاتها الاحترازية والوقائية والالتزام وانتشار التطعيم بشكل كبير بين سكانها، ما يعد أمراً اساسياً في استقطاب السياح في الوقت الراهن».

ويضيف: «نستمر في تقديم أعلى معايير الصحة والسلامة في جميع فنادقنا من خلال برنامجنا الخاص (عالم روتانا الآمن) الذي يركز على تقديم تجربة لا تلامسية طول فترة إقامة النزلاء وتعزيز ممارسات التعقيم والتنظيف».

عروض وحملات

وفي السياق ذاته، يقول صلاح الكعبي المدير التنفيذي لـ«بافاريا للعطلات»، «قمنا بإضافة، ضمن عروضنا وحملاتنا التسويقية للقادمين من الخارج، الأمن الصحي الموجود في الإمارات من خلال إجراءات الصحة والسلامة التي تتبعها جميع المرافق من فنادق ومرافق سياحية».

ويضيف: «إن الإمارات معروفة عالمياً بقدرتها الكبيرة على التصدي للجائحة من خلال إجراءاتها وانتشار التطعيم بشكل كبير، وبالتالي تضمن هذه الإجراءات ونسب التطعيم المرتفعة توفير الأمان للسياح عند زيارتهم للدولة». ويشير الكعبي إلى «التسهيلات التي تتوافر للسياح عند قدومهم من إجراءات السفر ونظام المرور الأخضر».

أعلى المعايير

ويقول أحمد الظاهري صاحب شركة ليجر ترين للسياحة -العين: «أصبح من الضروري لاستقطاب السياح وجود معيار الأمن الصحي في ظل جائحة (كورونا)، فالإمارات تتبع أعلى معايير الصحة والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية في فنادقها ومواقفها السياحية من تباعد وتعقيم وانتشار التطعيم، حيث تكون جولات السياح وتجاربهم داخل الدولة آمنة وصحية». ويؤكد الظاهري أن «الترحيب بالمطعمين وسهولة الإجراءات في المطارات والإجراءات المتبعة في الدولة وانتشار التطعيم، جميعها عوامل لا أثر إيجابي على زيادة الإقبال من السياح للفترة المقبلة». وبحسب تعميم صدر مؤخراً من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، فإنها توجّه الفنادق والمنشآت السياحية بالتأكد من وجود بطاقة المرور الأخضر مع الوفود القادمة إليها لتسهيل إجراءات دخولهم للمواقع، حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي باعتماد إصدار بطاقة المرور الأخضر للوفود الرسمية في الإمارة والتي تسمح لهم بالدخول الآمن إلى المواقع المحددة التي تعمل بنظام الدخول الآمن دون استخدام تطبيق الحصن.

فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث مؤخراً فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد - 19» المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، اعتباراً من 30 أغسطس 2021.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية، ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

وتُعد الإمارات وجهة سياحية عالمية استقطبت أكثر من 27 مليون زائر وساهم قطاع السياحة بنسبة %11.9 في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، بحسب بيانات محلية.