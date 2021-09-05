104 % نمو المعاملات الرقمية في «اقتصادية الشارقة»

الشارقة (وام)

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 145.52 ألف معاملة رقمية خلال النصف الأول من عام 2021، محققة نمواً بنسبة 104 بالمائة من حيث إجمالي عدد المعاملات المنجزة مقارنة بعام 2020. وقالت الدائرة في بيان، إن هذا الإنجاز جاء ثمرة لنجاح استكمال منظومة التحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها الدائرة، والتي أنجزتها الدائرة سابقاً واستمراراً منها في تحديث وتطوير خدماتها الرقمية بشكل منهجي ومدروس أثمر عن تحول كبير في الأداء وإقبال عال في الاستفادة من الخدمات الرقمية، كما أثمر التحول الرقمي لدائرة التنمية الاقتصادية سهولةً ومرونة في توفير وإتاحة كافة خدماتها الرقمية المقدمة للجمهور عبر المنصات المتعددة، والذي جاء تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة ودعماً للتوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وترسيخاً لمكانة إمارة الشارقة كإحدى أفضل الجهات في تقديم الخدمات وفق أرقى المعايير، وبما يحقق رضى وسعادة المتعاملين ويرفع مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين في الإمارة.

ووفقاً لبيانات الدائرة فقد نمت نسبة استخدام منصة التحول الرقمي إلى 96 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت نسبة الاستخدام لا تتجاوز 76 بالمائة، في حين ارتفع عدد معاملات المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة في النصف الأول من العام نفسه بنسبة 79 بالمائة.

وأكد سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذا العدد الكبير من المعاملات الرقمية يعكس مدى حرص الدائرة على تطوير مستوى خدماتها المقدمة للجمهور والمستثمرين والشركاء عبر تحويلها إلى النمط الرقمي الذي يسهل الإجراءات ويقلص الوقت ويحد من هدر الموارد، وذلك من خلال تقديم خدمات حكومية مبتكرة وسهلة وسريعة، بما يشجع المواطنين والمقيمين على الاستفادة منها، والذي يؤكد على كفاءة ومتانة وجودة النظم التقنية لدائرة التنمية الاقتصادية وعمليات التحسين المستمر التي تنتهجها الدائرة. ‎

وأضاف معاليه: لدينا استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة التي تسهم في إنجاز مختلف معاملاتنا بكل سهولة ويسر بفضل التقدم الكبير الذي حققته الدائرة طوال السنوات الماضية في تطوير واستخدام أنظمة وتطبيقات تقنية متطورة.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة، والذي بلغ نسبة 100 بالمائة واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة، ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات خلال الفترة الماضية، وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة. وأكد أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة، من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية، من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

من جهته، قال علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات بالدائرة: إن عدد الزيارات لمنصات الدائرة الرقمية واصلت ارتفاعها خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة لتصل إلى 4738211 زيارة وتقلص عدد المعاملات الحضورية، ما يثبت بشكل مباشر متانة وقوة وجودة الخدمات الرقمية التي تقدمها الدائرة. وأشار النقبي إلى أن الدائرة وفرت قنوات متعددة ومتنوعة لاستدامة أعمالها منها الخدمات الرقمية على البوابات والهواتف الذكية لتغطي جميع جوانب ومجالات العمل الإجرائي للدائرة فلا يحتاج معها المتعامل لزيارة مقر الدائرة، حيث بلغت نسبة النمو 113 بالمائة للمعاملات الرقمية المنجزة في النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف النقبي تنفيذ المعاملات رقمياً أسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية المهمة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشغيلية، سواء من خلال تحقيق كفاءة عالية في إنجاز طلبات المتعاملين، عبر خفض الوقت المستغرق للحصول على الخدمات، أو من خلال تسهيل الحصول على الخدمة ما انعكس على مستوى الإنتاجية، حيث تمكنت الدائرة من رفع نسبة الاستخدام للمنصات الرقمية، ليصل إلى 96 بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، كما واصلت الدائرة خلال الفترة الماضية تحسين وتطوير تجربة المستخدم وتسهيل رحلة المتعامل فيما تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على تبني سياسة البيئة الخضراء التي تقتضي تحويل جميع التعاملات الورقية إلى تعاملات رقمية.