جناح الهند في «إكسبو 2020» يستعرض مسيرة الاقتصاد

دبي (الاتحاد)

يستعرض جناح الهند في إكسبو 2020 دبي، ابتداءً من مطلع أكتوبر المقبل، مسيرة الهند الصاعدة لتصبح اقتصاداً ضخماً قيمته خمسة تريليونات دولار في عالم ما بعد كوفيد -19. ويعكس الجناح الذي يعد تحفة تكنولوجية الثقافة الهندية النابضة بالحياة وماضيها العريق، وكذلك القدرات والفرص الهائلة التي تقدمها كمركز اقتصادي عالمي للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتعليقاً على الموضوع العام لمشاركة الهند في معرض إكسبو 2020 دبي الذي يستمر ستة أشهر حتى مارس 2022، قال شري بي.في.ر. سوبراهمانيام، سكرتير وزارة التجارة والصناعة في الحكومة الهندية: «سيعرض الجناح الهندي في إكسبو 2020 دبي مسيرة الهند المتنامية والواعدة لتصبح اقتصاداً قيمته خمسة تريليونات دولار. وستشكل الجهود الدؤوبة للهند لمكافحة فيروس كوفيد-19 والمكانة المتنامية للبلاد كمركز أعمال عالمي يقدم فرصاً هائلة للعالم الموضوع الرئيس لمشاركتها في المعرض».

ويشهد جناح الهند مشاركة عدد من الولايات الهندية التي ستعرض ثقافتها وتقاليدها وما توفره من فرص أعمال هائلة، إلى جانب أكبر مجموعات الشركات ومؤسسات القطاع العام في الهند. ومن المقرر أن يزور عدد كبير من وزراء الحكومة والمسؤولين والمشاهير جناح الهند خلال الأشهر الستة لمعرض إكسبو 2020، والذي سيستضيف كذلك عدداً من الفعاليات الثقافية.

وأوضح سوبراهمانيام أن «جناح الهند في إكسبو 2020 دبي جاهز لإبراز مسيرة الصعود التي تشهدها الهند استناداً إلى الاستدامة والفرص والتنقل - إنها دولة مستعدة لقيادة مستقبل العالم».

أحدث التقنيات

وسيعرض الجناح كذلك التنوع الثقافي للبلاد والكنوز القديمة والإنجازات والفرص الرائدة باستخدام أحدث التقنيات، حيث سيضم الجناح، وهو أحد أكبر الأجنحة في إكسبو 2020 دبي، واجهة حركية مبتكرة تتكون من 600 كتلة فردية ملونة، تم تطويرها على شكل فسيفساء من اللوحات الدوارة التي تعرض موضوعات مختلفة أثناء دورانها على محورها. وإذ يمثل الجناح مفهوم «الهند دائمة الحركة» فإنه يشكل مزيجاً فريداً من التراث الغني والتقدم التكنولوجي للبلاد.

وبالتزامن مع احتفال الهند بمرور 75 عاماً على استقلالها، سيعكس جناح الهند احتفالات أمروت ماهوتساف التي أطلقها فخامة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، والتي تقدّم للعالم الهند الجديدة عبر مجموعة من الأنشطة والاحتفالات الثقافية المذهلة. وينقسم المبنى المكوّن من أربعة طوابق إلى جزأين. وتُصنَّف مناطق الجناح بناءً على 11 موضوعاً أساسياً: المناخ والتنوع البيولوجي، والفضاء، والتنمية الحضرية والريفية، والتسامح والشمولية، واليوبيل الذهبي، والمعرفة والتعلم، والسفر والتواصل، والأهداف العالمية، والصحة والعافية، والزراعة الغذائية وسبل العيش، والمياه.

عقد شراكات

كما يستضيف جناح الهند مناقشات بين القيادات، ومؤتمرات وندوات تجارية دولية، ويشارك في تنظيمها، لاستكشاف فرص عقد شراكات مع الدول المشاركة الأخرى. وسيحصل زوار جناح الهند على فرصة قضاء ليالٍ يحضرها نجوم بارزون وعروض ثقافية متعددة واحتفالات بالمهرجانات الهندية والاستمتاع بالمأكولات الهندية الشهية. وصُمّم شعار مشاركة الهند خصيصاً لخلق علامة تجارية عالمية جديدة للهند خلال إكسبو 2020 دبي. ويمثل الشكل الدائري للشعار الوحدة والالتزام والمجتمع الذي يشكل أساساً للهند؛ ويشير إلى الاستمرارية ودورات الحياة المتطورة في إحدى أكثر الديمقراطيات نشاطاً وإحدى مراكز الأعمال الأسرع نمواً في العالم. ويعكس تصميم الشاكرا (العجلة) في الشعار القوة والشجاعة والحركة المستمرة. وتستوحي الألوان من العلم الهندي، حيث يرمز اللون البرتقالي للقوة والشجاعة، بينما يشير الأبيض إلى السلام والحقيقة، والأخضر يمثل الخصوبة والنمو والسعادة.

«سيرفيو» تفوز بعقود خدمات إدارة المرافق لـ 14 جناحاً في «إكسبو»

أعلنت شركة «سيرفيو» العاملة في مجال إدارة المرافق بدولة الإمارات إحدى الشركات التابعة لـ «الاتحاد العقارية» عن فوزها بأربعة عشر عقداً لتوفير الخدمات المتكاملة لإدارة المرافق لـ 14 جناحاً مشاركاً في معرض «إكسبو 2020 دبي» المقرر إقامته مطلع أكتوبر المقبل. وأوضحت «سيرفيو» أن قيمة العقود تبلغ 18 مليون درهم وستقوم بموجبها بتوفير خدماتها لأجنحة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع على أرض معرض «إكسبو دبي 2020» مستعينة بفريق عمل يتضمن 300 من الخبراء والفنيين والمختصين ويشمل نطاق هذه العقود خدمات إدارة الموارد البشرية وتعهيد القوى العاملة وخدمات الإدارة والتنسيق والتوجيه ضمن الأجنحة المعنية وخدمات التنظيف والخدمات الأمنية واللوجستية. وقال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة «شركة الاتحاد العقارية» الشركة الأم لسيرفيو«:تتيح هذه العقود للشركة تعزيز حضورها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية وإبراز تميزها في توفير الحلول المتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة في إدارة المنشآت والمرافق».