«اتصالات» تحصد لقب «أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت «اتصالات» على لقب «أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة» في النسخة الخامسة من حفل جوائز «جلوبال كاريير كوميونيتي» التي انعقدت في الثاني من شهر سبتمبر الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وتحتفي جوائز «جلوبال كاريير كوميونيتي» في كل عام بالإنجازات والابتكارات التي يشهدها قطاع المبيعات بالجملة في اتصالات وشركاء القطاع في مختلف أنحاء العالم، وتخضع الجوائز لهيئة تحكيم مستقلة تضم محللين وخبراء في قطاع الاتصالات.

ويمنح الحفل جائزة «أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة» تكريماً لمشغلي الاتصالات ذوي الخدمة المميزة ولمبادراتهم الفعّالة في إيجاد الحلول والخدمات الجديدة التي تُحدث الأثر الإيجابي في الأعمال.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»: «تعتز اتصالات بحصولها على لقب أفضل مزود إقليمي لخدمات الرسائل النصية القصيرة، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل للشركة ومدى تميز خدماتها للهاتف المتحرك، عبر ما تقدمه من مجموعة حلول متكاملة في الرسائل النصية وبما يجسد مكانتها الريادية كشركة رائدة إقليمياً في قطاع المبيعات بالجملة للرسائل النصية. كما يبرهن هذا الإنجاز التزامنا التام بمواصلة النهج المبتكر لتعزيز قيمة الخدمات وتحقيق الريادة في المبيعات بالجملة لخدمات الاتصالات».

وأضاف أميري: «يأتي هذا اللقب ليعكس مدى نجاح الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة لتطوير خدمات الرسائل النصية لتكون متوافقة مع الاحتياجات الراهنة للأسواق ومن خلال تزويد الشركاء والعملاء بأجود خدمات المبيعات بالجملة للرسائل النصية القصيرة سواء لأجهزة المتحرك فيما بينها أو من التطبيقات المتنوعة إلى الهاتف المتحرك بالارتكاز على الانتشار الدولي الواسع لشبكة اتصالات مع بقية المشغلين حول العالم».