«بنك المارية» يطور تطبيقِه

أبوظبي (الاتحاد)

قام بنك المارية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بتطوير تطبيقه الخاص بفتح خدمات الحسابات الجارية من خلال تطبيق UAE Pass، وهو مشروع مشترك بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وهيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، ليصبح تطبيق «الهوية الرقمية» هو البوابة الرئيسية لفتح الحسابات البنكية دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق ثبوتية والتي تعد التقنية الأسرع والأكثر أماناً والأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تسمى بخدمة الUAEPass المصرفية.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية – لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في بيان إن انضمام بنك المارية المحلي إلى منظومة الهوية الرقمية ينسجم مع مفهوم التكامل والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للنهوض بأعباء التحول الرقمي وترسيخ دعائم مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي.

وقال الزرعوني: «نحن في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية نرحب بأي مبادرة من المصارف والشركات الخاصة في الدولة للمساهمة في تطبيق استراتيجيات الحكومة الرقمية من خلال تبني الحلول والخدمات التي نعمل على تطويرها انطلاقاً من دورنا كممكّن للتحول الرقمي على المستوى الوطني. وفي هذا السياق نرحب بهذه الخطوة من بنك المارية، ونأمل أن تؤتي ثمارها لجهة تطبيق أهداف البنك في خدمة عملائه عبر قنوات رقمية سريعة وسهلة وعلى مدار الساعة».

يذكر أن بنك المارية المحلي قام بتطوير تطبيقهِ على أساس المشاركة في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية والتي من شأنها أن تكون موائمة لخدمة المجتمع بشكل أكبر لكلا الفئتين من الأفراد والشركات. كما سيتم تطوير تطبيق «بنك المارية» وفقاً للجدول الزمني لطرح المنتجات والخدمات المصرفية مثل: الودائع الثابتة، التحويلات النقدية، إصدار دفتر شيكات، خدمات الإيداع النقدي، خدمات أجهزة الصراف الآلي، حساب القصّر، حساب العائلة، حساب الشركات، بطاقة الخصم، بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم الرقمية.