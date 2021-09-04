«الخطوط الفلبينية» تُشهر إفلاسها في الولايات المتحدة

مانيلا (وكالات)

تقدمت الخطوط الجوية الفلبينية بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة، وقالت إنها ستخضع لإعادة هيكلة مالية للتعافي من الخسائر التي منيت بها بسبب تأثير جائحة فيروس «كوفيد - 19» على السفر العالمي.

وقالت الشركة، إنها تقدمت بطلب الإفلاس وفقاً للفصل الـ11 في نيويورك أمس الأول بعد الدخول في سلسلة من الاتفاقيات مع مقرضي الشركة والمؤجرين والموردين، من أجل خفض بقيمة ملياري دولار من المدفوعات.

وطمأنت الشركة عملاءها على عدم تأثر عملياتها بخطة الهيكلة المالية، مضيفةً أنها تأمل في الاستمرار في زيادة رحلاتها المحلية والدولية مع تعافي السفر من أزمة «كوفيد - 19». قالت الشركة، إن لديها اتفاقيات دعم من 90% من مقرضيها. وأضافت أن خطة إعادة الهيكلة ستسمح لها بخفض عدد أسطولها من الطائرات بنسبة 25%.

وقالت إدارة الشركة رداً على استفسار من وكالة بلومبرج: إن «خطة التعافي» سوف تسمح للشركة بإعادة ما لا يقل عن 20 طائرة.

وقال نائب الرئيس والمدير التنفيذي المالي للشركة نيلو تاديوس رودريجيز في رسالة فيديو إن «الخطوط الفلبينية ستواصل عملياتها كالمعتاد بموازاة استكمال إعادة هيكلة شبكتنا وأسطولنا ومؤسستنا».

وفي إطار اتفاقيات تم التوصل إليها مع المزودين والمقرضين والمؤجرين، قال رودريجيز، إن الخطوط الفلبينية ستؤمن 505 ملايين دولار لتنفيذ خطة الإنعاش. وستُحول المبالغ في وقت لاحق إلى أسهم في شركة الطيران وديون طويلة الأجل. وستحصل أيضاً على 150 مليون دولار من مبالغ تمويل الدين بعد انتهائها من عملية إعادة الهيكلة «في بضعة أشهر»، وفق رودريجيز.

انهار حجم السفر الجوي للفلبينين بنسبة 75 بالمئة من قرابة 30 مليون راكب في 2019 إلى سبعة ملايين العام الماضي بسبب القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة، حسبما أعلن رئيس الخطوط الفلبينية جيلبرت سانتا ماريا في تسجيل الفيديو نفسه. وألغت شركة الطيران أكثر من 80 ألف رحلة، ما كبدها خسارة ملياري دولار من العائدات، وتخلت عن 2300 موظف.

وضخ المساهم الرئيسي فيها أكثر من 130 مليون دولار بشكل سيولة عاجلة، وبيعت أصول غير استراتيجية بأكثر من 70 مليون دولار.

وقال سانتا ماريا، إن الخطوط الفلبينية تشغل الآن 21 بالمئة من رحلاتها ما قبل الوباء، إلى 70 بالمئة من محطاتها المعتادة.