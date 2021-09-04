راشد الشرقي: الفجيرة تشهد نهضة صناعية كبيرة

الفجيرة (وام) أكد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام نائب رئيس منطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» أن إمارة الفجيرة تشهد نهضة صناعية كبيرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة. جاء ذلك لدى زيارته، مصنع يونايتد ستيل أند ستريز في الفجيرة، وكان في استقباله باتيخان ماراييف نائب رئيس المصنع، حيث قام بجولة تفقدية لأقسام المصنع الذي ينتج الأسلاك وقضبان الحديد من المواد الخام الصلبة. وقدم باتيخان شرحاً تفصيلياً عن آليات عمل المصنع وإنتاجه في مجال الصناعات الخضراء التي تدعم الاستدامة البيئية. ووجه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي الشكر لإدارة المصنع والقائمين عليه لما يبذلونه من جهود حثيثة لإنعاش خطوط الإنتاج الصناعية في الإمارة.