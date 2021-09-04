«أمازون ويب سيرفسز» تطلق مراكز بيانات في الإمارات

دبي (وام) رحّبت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي بإعلان شركة أمازون ويب سيرفسز «AWS» عن خططها لافتتاح مراكز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2022، حيث ستتألف منطقة «أمازون ويب سيرفسز» في الشرق الأوسط، بالإمارات، من ثلاثة مراكز خاصة بمراكز البيانات.

ويأتي الإعلان استكمالًا للزخم الذي يشهده قطاع التقنيات السحابية في الشرق الأوسط عبر تمكين المتعاملين من استخدام التطبيقات وتخزين البيانات محليًا، إذ تسهم هذه الخطوة في منح المؤسسات إمكانية الاستفادة من الخدمات والتقنيات السحابية المتطورة لدعم الابتكار، بما في ذلك خاصيات الحوسبة والتخزين والشبكات وقواعد البيانات وإمكانات التحليل والذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات وإنترنت الأشياء وخدمات الأجهزة المحمولة وغيرها. وتحظى الخطوة بالدعم بفضل تركيز دولة الإمارات على تشجيع الابتكار التقني، ما يجعلها مركزًا عالميًا مرموقًا لرواد الأعمال والحكومات الإلكترونية والشركات الدولية.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسهّل موقعنا الاستراتيجي الاتصال الرقمي حول العالم من حيث السرعة والأمان وجاهزية البنية التحتية. حيث تمثل خطط أمازون ويب سيرفسز للتوسع في دولة الإمارات شهادة على بيئة النمو الإيجابي لدينا وقدرتنا على استقطاب الاستثمارات الاستراتيجية، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر على مدار سنوات عديدة. وعملت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار على تقديم الدعم لـ«أمازون ويب سيرفسز» منذ أول استثمار لها في مكتبها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي افتتحته في دبي في ديسمبر 2016. وتشكل خطط افتتاح مراكز البيانات الجديدة في دولة الإمارات العام المقبل استمراراً لهذه العلاقة وبداية مرحلة جديدة في رحلة من التميّز، والتي شهدت مسبقاً افتتاح موقعين للتواصل المباشر «أمازون ويب سيرفسز دايركت كونكت» وموقعين لخدمات كلاود فرونت في دولة الإمارات».

وأضاف: «توفر منظومة التحول الرقمي التي تحظى برعاية ودعم قيادتنا الحكيمة منصة فعالة لاستمرار النمو الاقتصادي وتسريعه من خلال الابتكار، الأمر الذي جعل من دبي ودولة الإمارات وجهة هامة لرواد الأعمال والحكومات والشركات على السواء».

وقال فينود كريشنان، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لدى أمازون ويب سيرفيسز AWS، وعضو المجلس الاستشاري لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي: «نتطلع قدماً إلى إطلاق البنية التحتية السحابية لـ AWS في الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من العام المقبل، لتستفيد منها المؤسسات من جميع الأحجام على المستويين المحلي والإقليمي. وتشكل مراكز البيانات القادمة إضافة جديدة لاستثمارات أمازون ويب سيرفيسز في دولة الإمارات، كما أنها تدعم جهود الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي مزدهر للإبتكار التكنولوجي. ونسعى إلى تعزيز تعاوننا مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها تكنولوجيا AWS السحابية».

وتؤكد توسعة «أمازون ويب سيرفسز» لبنيتها التحتية السحابية في دولة الإمارات المكانة المتميزة للدولة، والتي تعدّ الخيار الأول للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في المنطقة والتوسع لجميع أنحاء العالم مع سوق إقليمي مباشر يمثل ثلث مستهلكي العالم، فقد رسّخت دبي مكانتها كمدينة للمستقبل وبوابة للأسواق الناشئة بالمنطقة ومركز عالمي مرموق للتجارة والاستثمار. ومن الجدير بالذكر أن التعديلات التي طبّقت مؤخرًا على القانون الاتحادي للشركات التجارية، والذي يمنح المستثمرين الحاليين والجدد إمكانية الملكية الكاملة لشركاتهم ضمن أكثر من 1000 نشاط للأعمال اعتبارا من مطلع يونيو 2021، يضيف مزيدًا من عوامل الجذب التي تستقطب المستثمرين العالميين إلى دولة الإمارات ودبي خاصه. وقال القرقاوي: «نلتزم في دبي بدعم المستثمرين الجدد عبر الحرص على تقديم النصح والاستشارة وتأمين سلاسة الإجراءات خلال مراحل تأسيس الشركات، في الوقت الذي نقدم فيه الدعم المتخصص والمتابعة المستمرة للمراحل اللاحقة كما تمكنت دبي سريعًا من تطوير البنية التحتية المهيّأة للمستقبل، لتكون بوابة إلى سوق ضخمة قوامها 2.4 مليار مستهلك يقيمون في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية ورابطة الدول المستقلة».

وتسخّر دبي في الوقت نفسة العديد من المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها لتحقق التميّز، فالمدينة موطن لثالث أكبر مطار في العالم لعدد المسافرين وتاسع أكبر ميناء حاويات في العالم، بالإضافة إلى واحدة من أكبر وافضل شركات الطيران العالمية بفضل ارتباطها بأكثر من 150 وجهة، وامتلاكها لشبكة فائقة التطور للنقل والتوزيع.

ونوّه إلى أن رؤية دبي المستقبلية وجاهزيتها للمستقبل جعلت منها واحدة من أهم المراكز الاقتصادية المتنامية في العالم، والتي تحظى فيها المواهب والثروات بالرعاية والتشجيع. وبوصفها واحدة من أكثر الاقتصاديات المواتية لإقامة الأعمال في العالم، وإحدى أهم ثلاث مدن استثمارية في العالم مفضّلة لرأس المال الأجنبي حسب فاينانشال تايمز «أف دي آي ماركتس»، تقود دبي بشكل خاص ودولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020.