ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

فرانكفورت (د ب أ)

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أمس وسط مخاوف من نقص الإمدادات قبيل حلول فصل الشتاء.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار أعمال الصيانة في البنية التحتية للغاز الطبيعي بالنرويج، حيث أعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة حقول الغاز الطبيعي في البلاد عن خفض جديد في حجم الإنتاج في حقلي جولفاكس وأوسبرج للغاز.

وتراجعت شحنات الغاز من ثاني أكبر دولة موردة للغاز إلى أوروبا بنسبة 6.3 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، فيما تراجعت الشحنات القادمة من روسيا بنسبة 16 بالمئة.

وذكرت مؤسسة «إنيرجي سكان إينجي» للأبحاث في مجال الطاقة أن «نقص الاحتياجات الأساسية قد يدعم ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا». وارتفعت الأسعار القياسية للتعاقدات الأجلة للغاز بنسبة 9.1 بالمئة هذا الأسبوع. يذكر أن أسواق الغاز الأوروبية اكتسبت زخما هذا العام، حيث أدى تعافي الطلب على الغاز في مرحلة ما بعد جائحة كورونا إلى استنفاد المخزون في أوروبا، كما أدى زيادة الطلب في آسيا إلى حدوث تنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال.